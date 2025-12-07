Chalets de lujo en el Port de Sant Miquel: otra nueva promoción de alto 'standig' en Ibiza

Pese a la situación de emergencia habitacional que vive la isla, siguen construyéndose viviendas de alto standing. El portal inmobiliario Idealista recoge el anuncio de la nueva promoción The Origin, un proyecto de Lemon Promociones que dará lugar a una exclusiva urbanización de chalets unifamiliares en Port Sant Miquel, en el norte de Ibiza. Las viviendas, ya a la venta, parten de un precio inicial de 1.295.000 euros.

La promoción incluye chalets adosados y pareados de tres habitaciones, todos ellos diseñados para integrarse en el entorno natural que caracteriza esta zona de la isla. Cada vivienda contará con piscina privada, jardín, calefacción individual eléctrica y amplios espacios interiores pensados para combinar comodidad moderna y respeto por el paisaje, tal y como recoge el anuncio.

Los promotores describen The Origin como “un enclave único donde la exuberancia del paisaje se funde con un estilo de vida consciente, relajado y conectado con la tierra”. Las viviendas ofrecerán vistas privilegiadas y proximidad al mar, en un entorno de naturaleza protegido.

Precios y disponibilidad

Según la información publicada en Idealista, la promoción ofrece varias unidades ya disponibles. Los chalets adosados de 288 m² parten de los 1.295.000 euros, con plaza de garaje y terraza incluidas, y alcanzan precios de 1.395.000 y 1.595.000 euros en otras configuraciones de la misma tipología. En cuanto a los chalets pareados, ambos cuentan con 291 m² y plaza de garaje, con precios de 1.650.000 y 1.705.000 euros, respectivamente.

El proyecto tiene prevista la entrega de llaves en el tercer trimestre de 2028. La promoción se presenta como un conjunto residencial donde el lujo se redefine a través de la sostenibilidad, la calma y la conexión con el entorno natural ibicenco.