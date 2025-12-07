Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención, carnívoros de Ibiza: estas son las hamburguesas del BurguerFest

Redacción Digital

Ibiza

El BurguerFest llega a Sant Josep y Sant Jordi dispuesto a tentar a los amantes de la carne con una ruta de hamburguesas tan creativa como contundente. Varios locales de Cala de Bou, Sant Josep y Sant Jordi se han unido a esta propuesta que combina producto local, recetas rockeras y guiños ‘gourmet’ en forma de pan brioche, sobrasada caliente, pulled pork o mozzarella de búfala.

Estas son las opciones, solo aptas para carnívoros:

  • Pirañaswing (Cafetería Piraña, Cala de Bou): buns de carbón vegetal, carne madurada o Black Angus, queso manchego, sobrasada, cebolla roja caramelizada, pepinillos, mayonesa de chipotle, lechuga y patatas fritas caseras, con caña o refresco incluido (16 euros).
  • Can Limo Rock (Can Limo, Sant Josep): hamburguesa de ternera con tuétano, pesto y tomate, servida con patatas fritas (9 euros).
  • Jimi Burger Experience (Can Riku, Sant Josep): 200 gramos de carne a la parrilla, burger 100%, acompañada de patatas fritas caseras (18 euros).
  • Burger Roll Inferno (Can Soul, Sant Jordi): jugosa hamburguesa de ternera con rúcula fresca, queso brie fundido y sobrasada caliente, con cebolla salteada a las hierbas ibicencas, más patatas fritas y bebida (16 Euros).
  • Clab Burger (Clab Pizzería, Cala de Bou): carne de ternera, queso raclette, panceta crujiente y tortita de patata (15 euros).
  • Hey Queen (Johnny’s Bar, Cala de Bou): vaca madurada, mezcla de quesos, mermelada de beicon y ‘smokey mayo’, con cebolla frita y pepinillos en pan brioche (14,50 euros).
  • Pizzaman’s Burger (Pizzaman, Cala de Bou, disponible el 6 y 7 de diciembre): 200 gramos de ternera con mozzarella de búfala, berenjena, pesto y tomate, acompañada de patatas fritas (15 euros).
  • Born to be “Gordo” (The Booo, Cala de Bou): 170 gramos de ternera Angus, 100 gramos de pulled pork, pan brioche casero, mermelada de beicon y cebolla encurtida, con patatas a elegir y salsa casera (15 euros).
  • Lamb Zeppelin (Why Not?, Cala de Bou): hamburguesa de cordero con radicchio, yogur, harissa y jalapeños encurtidos (14 euros).
  • “Cañas & Roll Burger” (Vinyl Burger, Sant Jordi): smash de pollo, salsa Leti, quesos cheddar y gouda, jalapeños, rúcula y pan brioche, con patatas fritas (16,90 euros).

Hasta el 13 de diciembre, bares y restaurantes ofrecen estas  hamburguesas especiales creadas para la ocasión, a las que se suman las propuestas gastronómicas y festivas que tendrán lugar en la carpa municipal los días 6 y 13 de diciembre, coincidiendo con los conciertos del Cañas’n’Roll.

