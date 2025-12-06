Vox boicotea el día de la Constitución en España... salvo en Ibiza

Vox Balears abría la mañana del sábado con el anuncio de que sus cargos electos no asistirían al acto institucional con motivo del Día de la Constitución, organizado por la Delegación del Gobierno en el Palacio de La Almudaina, en Palma. La razón: se negaban a acudir a actos organizados por el PSOE, al que califican como «una organización que se ha dedicado a pisotear la Constitución y los derechos de los españoles cada vez que ha tenido ocasión». No estaban dispuestos a ofrecer «ni un solo balón de oxígeno» ni a participar en el «blanqueamiento» de lo que consideran «una banda de corruptos y mafiosos». Pues Jaime Díaz de Entresotos y Luis Fernando Astorri, conseller insular y edil en Vila, respectivamente, de Vox, no sabían nada al respecto, tal como confesaron a este redactor, y estaban presentes en el acto organizado por la Delegación del Gobierno en Ibiza: «No me he enterado de eso. De todas formas, nadie me puede impedir que venga a un acto con motivo de la aprobación de la Constitución», advertía Díaz. Ni Abascal ni Cañadas ni San Cucufato, faltaría más.

Astorri, no obstante, se alegraba de haber estado presente porque así había escuchado los mensajes subliminales que les lanzaron tanto Raquel Guasch, directora insular de la Administración General del Estado, como Vicent Marí, presidente del Consell: «Se usan actos como este para politizarlos», lamentaba Astorri, enfadado por esas «alusiones que no venían a cuento» pero que le habían afectado.

Pin antifascista y pin aparatoso

Y mientras Raquel Guasch recorría la sala capitular y, luego, el claustro del Consistorio luciendo el «pin antifascista» delante de las narices de los de Vox, la diputada nacional socialista Milena Herrera llevaba puesto el pin «aparatoso» del Congreso, en el que el escudo nacional cuelga de una larga enseña patria. A Miquel Jerez, congresista en la anterior legislatura, no le gustaba ese pin por ser demasiado cantón, por lo que doblaba la tela de la banderita, confesaba mientras escogía entre la chistorra, el pulpo a feira con patata o el surtido ibérico ofrecido al acabar el acto. Ahora, Jerez lleva el pin del Senado, más discreto y sin enseña nacional rojigualda.

Para leer los artículos de la Constitución, esta vez se escogió a personalidades relacionadas con los respectivos textos. Por ejemplo, se eligió a Ana López (sindicalista de CCOO) y a Pedro Campillo (secretario general de UGT) para que leyeran, como si estuvieran en ‘La Revuelta’, el artículo 28 de la Carta Magna, el que reconoce y garantiza como derechos fundamentales la libertad sindical (derecho a sindicarse libremente, fundar sindicatos, afiliarse y no ser obligado a ello) y el derecho a la huelga. Y a la locutora Lola Vera, de Radio Ibiza Ser, para recitar con su voz grave y clara el artículo 20, el que reconoce y protege la libertad de expresión y de información. A María Luisa Cava de Llano, ex Defensora del Pueblo, y el exdiputado socialista nacional Antoni Costa, les tocó el preámbulo, en el que la nación española proclama qué voluntades la llevan a crear esta Carta Magna.

La responsable del protocolo del Ayuntamiento de Ibiza, Lurdes Costa, estaba encantada con la colaboración que había prestado la Dirección General del Estado a la hora de coordinar y organizar el acto. Habían ido «de la mano», y se había producido entre ambas instituciones, pese a ser de colores diferentes, «el máximo entendimiento», lo cual da la sensación de que no suele ser lo habitual.