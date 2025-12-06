Vivienda en Ibiza: un ático de 70 metros y dos habitaciones a la venta por 2 millones de euros

La inmobiliaria Best tiene a la venta un ático de 70 metros cuadrados en pleno corazón de la ciudad de Ibiza por un precio de 2.250.000 euros. La vivienda, situada en la popular calle de la Virgen, "destaca por sus impresionantes vistas al mar y a Dalt Vila, así como por sus amplias terrazas y su esmerado diseño interior", detallan en el anuncio.

El apartamento cuenta con dos habitaciones con cama doble y pequeños balcones, además de dos baños privados con ducha. El dormitorio principal dispone de un amplio espacio de armarios iluminados, "pensado para aprovechar al máximo el almacenaje".

El inmueble tiene, además, una terraza de 20 metros cuadrados equipada con barbacoa de gas, "para cenas al aire libre y momentos de relax". En la azotea, ofrece una segunda y amplia zona de estar de 70 metros cuadrados, amueblada, con bar exterior y vistas panorámicas al mar y al perfil amurallado de Dalt Vila, "uno de los grandes atractivos del inmueble", apuntan desde la inmobiliaria.

Cocina equipada / Best

La cocina está totalmente equipada e incluye, entre otros electrodomésticos, una vinoteca. Asimismo, se vende con lavadora y secadora, televisor de pantalla grande oculto en el salón, tomas USB, altavoz Bluetooth, conectividad wifi y sistema de aire acondicionado en todas las estancias.

La inmobiliaria explica que el ático reúne "un estilo de vida sofisticado en una de las calles más animadas y emblemáticas de Ibiza".