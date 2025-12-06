Un testigo de la agresión en Santa Eulària: "Había policía, una ambulancia, sangre y mucha gente alrededor"

La agresión en la que un hombre resultó herido crítico este viernes por la tarde en Santa Eulària se produjo alrededor de las ocho de la tarde, según ha podido saber este diario. A consecuencia de un apuñalamiento con arma blanca, un varón de 42 años y nacionalidad italiana tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Can Misses, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Desde el hospital no han detallado en qué parte del cuerpo recibió la puñalada ni si se vieron afectados órganos vitales.

El incidente se produjo en la calle del Mar, cerca de la plaza des Canó, en el núcleo urbano de Santa Eulària. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos policiales y del 061, que se llevaron a la víctima en ambulancia.

Además, "había mucha gente alrededor, porque hubo forcejeo y jaleo", explica un testigo del incidente, que pasaba por esa calle a esas horas. Esta persona añade que el agresor es español. "También había sangre del herido", relata. El presunto agresor se fue esposado por la Policía Local de Santa Eulària, según explica este testigo.