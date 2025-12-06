Un testigo de la agresión en Santa Eulària: "Había policía, una ambulancia, sangre y mucha gente alrededor"
La víctima permanece ingresada en la UCI de Can Misses tras ser apuñalada por arma blanca
La Policía Local detuvo al presunto agresor
T.E.
La agresión en la que un hombre resultó herido crítico este viernes por la tarde en Santa Eulària se produjo alrededor de las ocho de la tarde, según ha podido saber este diario. A consecuencia de un apuñalamiento con arma blanca, un varón de 42 años y nacionalidad italiana tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Can Misses, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Desde el hospital no han detallado en qué parte del cuerpo recibió la puñalada ni si se vieron afectados órganos vitales.
El incidente se produjo en la calle del Mar, cerca de la plaza des Canó, en el núcleo urbano de Santa Eulària. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos policiales y del 061, que se llevaron a la víctima en ambulancia.
Además, "había mucha gente alrededor, porque hubo forcejeo y jaleo", explica un testigo del incidente, que pasaba por esa calle a esas horas. Esta persona añade que el agresor es español. "También había sangre del herido", relata. El presunto agresor se fue esposado por la Policía Local de Santa Eulària, según explica este testigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Inventos del padrón: unos pican y otros también