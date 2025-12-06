Santa Eulària destina 100.000 euros a reparar paredes de piedra seca dañadas por la dana

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado una partida extraordinaria de 100.000 euros para la reparación de paredes de piedra seca afectadas por la dana y los episodios de lluvias torrenciales registrados recientemente en el municipio. La medida pretende restaurar este elemento tradicional del paisaje rural y contribuir a la preservación de un patrimonio arquitectónico característico del entorno de Santa Eulària, según informa el Consistorio en un comunicado.

La convocatoria de ayudas, dirigida a propietarios de terrenos o fincas del municipio donde se hayan producido daños, contempla un importe máximo de 3.000 euros por solicitante. Solo se admitirá una solicitud por beneficiario y por finca, y será necesario cumplir los requisitos técnicos recogidos en las bases.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen los trabajos de reconstrucción y consolidación, la retirada de material desprendido y todas las intervenciones necesarias para devolver a las paredes su estado original y garantizar su estabilidad.

Plazo de solicitudes

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, es decir, durante los 20 días hábiles posteriores a la publicación oficial en el BOIB. La tramitación podrá realizarse tanto a través del Registro electrónico del Ayuntamiento como de forma presencial en las oficinas municipales, mediante cita previa.

Para optar a las ayudas será necesario presentar una instancia oficial, una declaración responsable, un plano de situación de la finca y una memoria descriptiva de la actuación prevista. Además, deberán adjuntarse entre tres y cinco fotografías que acrediten detalladamente el estado actual de los daños desde distintos ángulos.

El Ayuntamiento destaca que esta línea de ayudas se suma a las ya habilitadas por el Govern balear y la Administración del Estado, y nace con el objetivo de reforzar el apoyo local a los vecinos afectados por este episodio meteorológico excepcional. Con esta iniciativa, Santa Eulària busca facilitar la recuperación de las zonas dañadas y avanzar en la restauración del patrimonio rural que forma parte de la identidad del municipio.