Santa Eulària destina 100.000 euros a reparar paredes de piedra seca dañadas por la dana
Los interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado una partida extraordinaria de 100.000 euros para la reparación de paredes de piedra seca afectadas por la dana y los episodios de lluvias torrenciales registrados recientemente en el municipio. La medida pretende restaurar este elemento tradicional del paisaje rural y contribuir a la preservación de un patrimonio arquitectónico característico del entorno de Santa Eulària, según informa el Consistorio en un comunicado.
La convocatoria de ayudas, dirigida a propietarios de terrenos o fincas del municipio donde se hayan producido daños, contempla un importe máximo de 3.000 euros por solicitante. Solo se admitirá una solicitud por beneficiario y por finca, y será necesario cumplir los requisitos técnicos recogidos en las bases.
Entre las actuaciones subvencionables se incluyen los trabajos de reconstrucción y consolidación, la retirada de material desprendido y todas las intervenciones necesarias para devolver a las paredes su estado original y garantizar su estabilidad.
Plazo de solicitudes
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, es decir, durante los 20 días hábiles posteriores a la publicación oficial en el BOIB. La tramitación podrá realizarse tanto a través del Registro electrónico del Ayuntamiento como de forma presencial en las oficinas municipales, mediante cita previa.
Para optar a las ayudas será necesario presentar una instancia oficial, una declaración responsable, un plano de situación de la finca y una memoria descriptiva de la actuación prevista. Además, deberán adjuntarse entre tres y cinco fotografías que acrediten detalladamente el estado actual de los daños desde distintos ángulos.
El Ayuntamiento destaca que esta línea de ayudas se suma a las ya habilitadas por el Govern balear y la Administración del Estado, y nace con el objetivo de reforzar el apoyo local a los vecinos afectados por este episodio meteorológico excepcional. Con esta iniciativa, Santa Eulària busca facilitar la recuperación de las zonas dañadas y avanzar en la restauración del patrimonio rural que forma parte de la identidad del municipio.
