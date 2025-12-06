Santa Eulària acoge el espectáculo de danza '¿Dónde está Alicia?'

Santa Eulària se prepara para recibir este próximo domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, el espectáculo de danza '¿Dónde está Alicia?', una producción de la compañía valenciana La Teta Calva que llega al Palacio de Congresos de Ibiza dentro del programa Platea del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música).

La obra, recomendada a partir de los 6 años, ofrece una experiencia singular de 50 minutos sin texto, en la que la danza se convierte en el lenguaje principal para sumergir al público en un universo de ilusiones. Inspirada en la novela 'Alicia en el país de las maravillas', publicada en 1865 por el escritor británico Lewis Carroll, la pieza aborda los engaños y vanidades que limitan la libertad de su protagonista.

En esta adaptación, Alicia queda atrapada en un mundo donde la realidad se desdibuja mientras intenta seguir el sonido felino del gato de Cheshire, guía simbólica hacia las verdaderas maravillas que desea alcanzar.

Las entradas ya están disponibles en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària al precio anticipado de 12 euros (más gastos de gestión). También podrán adquirirse en taquilla por 15 euros.