PSOE de Ibiza: "Vivir en Ibiza se está convirtiendo en un lujo reservado a unos pocos"

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, asegura que "los problemas de Ibiza se han agravado durante 2025" debido a la "parálisis y la inacción" de un Partido Popular "incapaz de tomar medidas para hacer frente a las necesidades reales de la isla". Roselló hizo esta valoración durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido, celebrada este viernes, y lamentó que 2025 "ha sido un año completamente desaprovechado", marcado por cuestiones "extremadamente preocupantes", especialmente "la crisis de la vivienda y el incremento del chabolismo y de las desigualdades".

Roselló critica en un comunicado que el PP de Marga Prohens, Vicent Marí y los alcaldes y alcaldesas de la isla "se niega a tomar medidas" reclamadas por el PSOE, como la regulación de los precios del alquiler y la bonificación del IBI y otros impuestos a los propietarios que alquilen a precios dentro de los índices fijados por el Estado.

El dirigente socialista critica la "falta de medidas" y las "políticas fallidas" del PP, y cita como ejemplo el programa Alquiler Seguro, que califica de "fracaso seguro", así como "el engaño" de presentar el proyecto socialista de las viviendas de Ca n’Escandell como si fuera "un plan de choque ideado por el Partido Popular". Según Roselló, la crisis de la vivienda "está disparando las desigualdades sociales en la isla" y, con el PP, "vivir en Ibiza se está convirtiendo en un lujo reservado a unos pocos".

Roselló afirma que los gobiernos del PP en el Govern balear, el Consell y los ayuntamientos "han confundido gestionar con improvisar" y han dejado la isla "sin rumbo, sin planificación y sin una mirada de futuro", mientras los problemas que más preocupan a la ciudadanía "se han agravado".

Sanidad

El secretario general socialista también denuncia el deterioro de la sanidad pública, otro de los "grandes fracasos del año". Asegura que el Hospital Can Misses sufre una saturación creciente y que las listas de espera "se han disparado hasta niveles preocupantes", en una "nefasta gestión" con "multitud de polémicas" que han acabado con la dimisión del gerente del Área de Salud.

"El PP no ha puesto ni los recursos ni la voluntad para revertir esta situación. La sanidad de Ibiza no puede esperar más y merece mucho más de lo que está recibiendo ahora mismo", afirma Roselló, advirtiendo del riesgo de que el PP imponga "el modelo privatizador de la sanidad que están aplicando en Madrid con Díaz Ayuso".

Turismo

En materia turística y territorial, Roselló reclama un "cambio profundo" en el modelo de Ibiza, orientándolo hacia "la sostenibilidad, la calidad y la convivencia, y no hacia el monocultivo del lujo y la fiesta que promueve el Partido Popular".

El PSOE también apunta a las inundaciones sufridas por la isla en septiembre y octubre —"prueba del peligro de que nos gobiernen negacionistas del cambio climático"— y reclama al PP inversiones para proteger a la ciudadanía y prohibir la construcción en zonas inundables. Roselló critica, además, el "vergonzoso" retraso en la puesta en marcha de las ayudas del Consell para los afectados, que no se activaron hasta después de la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros.

De cara al futuro, el PSOE explica que trabaja con el "horizonte de 2027" para ofrecer a Ibiza "gobiernos que sean transparentes, que escuchen a la ciudadanía y que tomen decisiones pensando en el interés general y no en intereses particulares". Según Roselló, este es el compromiso y "la alternativa que Ibiza necesita".