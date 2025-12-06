La Policía Nacional de Ibiza compra una furgoneta para Addif gracias a los runners de la Ruta 091

La Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) cuenta desde esta semana con una nueva furgoneta adaptada para el traslado de sus usuarios, un objetivo que ha sido posible gracias a la donación de más de 40.000 euros recaudados en la carrera solidaria Ruta 091, impulsada por la Policía Nacional.

El evento deportivo, celebrado en Ibiza y abierto tanto a atletas federados como a familias y aficionados -muchos acompañados por sus mascotas-, logró reunir 40.088 euros gracias a la participación ciudadana y al apoyo de patrocinadores y colaboradores públicos y privados, entre ellos el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell de Ibiza, Trideporte y Eventos Musicales, según informa en una nota el cuerpo armado.

Desde la recepción del cheque, Addif trabajó para hacer realidad la compra de un vehículo adaptado que permitiera mejorar la movilidad de sus usuarios. La asociación realiza una labor esencial en la promoción de la inclusión real en el deporte y en la sociedad de personas con discapacidad, por lo que disponer de un transporte adecuado supone un avance significativo para garantizar su acceso a actividades y entrenamientos.

Nueve plazas

La nueva furgoneta, con nueve plazas y diversas adaptaciones y comodidades específicas, permitirá que los usuarios viajen en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.

La Policía Nacional ha expresado su agradecimiento a todas las personas y entidades que participaron en la carrera, destacando que “han hecho posible el objetivo de Addif: ofrecer un medio de transporte adecuado para las personas usuarias y mejorar su calidad de vida a través del deporte”.