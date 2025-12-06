Tribunales
Piden prisión para un hombre que besó a una niña de dos años
La Fiscalía califica los hechos, que se juzgan este jueves, de agresión sexual
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual cuyo caso llega este jueves a la Audiencia Provincial, donde se celebra la vista previa.
Los hechos sucedieron el 19 de julio de 2023 en el paseo que bordea una playa en Ibiza, sobre las doce del mediodía. Según detalla el relato del escrito de acusación, el encausado, «con situación irregular en España» en ese momento, se acercó a la niña, que entonces tenía dos años, «la cogió en brazos y con intención de satisfacer sus deseos libidinosos, mientras la agarraba fuertemente, le dio un beso en la mejilla», La madre, al verlo, le arrebató a la niña y se marcharon a otra zona de la playa. El hecho afectó profundamente a la madre, para la que se reclama también una indemnización de 5.000 euros.
