Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària

Una pelea en el balcón de una vivienda fue el origen del apuñalamiento ocurrido en la tarde de este viernes en un apartamento de Santa Eulària, según ha informado el Ayuntamiento. Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.20 horas, cuando la Policía Local recibió el aviso de una persona que alertaba de la fuerte discusión. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas con cinco agentes, además de un furgón de atestados, a los que se sumó un policía que se encontraba fuera de servicio.

A su llegada, los agentes accedieron al interior del domicilio y localizaron a un hombre con múltiples heridas al parecer causadas por una navaja. Según la información facilitada por el Consistorio, todo apunta a que el suceso se originó en el curso de una reyerta entre tres personas, que derivó en un forcejeo y acabó con el apuñalamiento de una de ellas.

El herido fue trasladado al hospital Can Misses, donde permaneció custodiado durante toda la noche por efectivos de la Policía Local hasta la llegada de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. El presunto autor de las heridas fue detenido como sospechoso de un delito de homicidio en grado de tentativa.