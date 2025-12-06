Pauxa Films celebra sus 20 años con el regreso a Movistar Plus+ de 'Los crímenes de Todos los Santos'

La productora ibicenca Pauxa Films celebra su 20 aniversario con una noticia destacada: su primer largometraje de ficción, 'Los crímenes del día de Todos los Santos', regresa a Movistar Plus+, esta vez sin coste adicional, coincidiendo con la reciente integración del catálogo de FlixOlé en la plataforma. El filme, dirigido por Héctor Escandell y estrenado en 2019, fue el debut de la productora en el largometraje y destaca por su apuesta por el terror rural y un elenco íntegramente ibicenco, según informa en un comunicado la productora.

Este año ha sido especialmente intenso para Pauxa Films, con proyectos que han viajado por festivales de India, Bolivia, Tánger y Azerbaiyán. El cortometraje 'Hoy no es siempre', dirigido por Carmen Vidal, continúa su recorrido tras su estreno en el Festival de Málaga. Este sábado se proyectará en el Baku International Film Festival, convirtiéndose en su primera exhibición en Asia Occidental. Antes ya había debutado internacionalmente en el Tangier International Film Festival, una de las citas más relevantes del cine en África y Oriente Medio.

Por su parte, 'Backstage to Paradise' ha sumado selecciones oficiales en el Violeta Film Fest de Bolivia y en el Indian Cine Film Festival de Mumbai, consolidando la presencia de la productora en circuitos internacionales.

'Es gegant des Vedrà'. / Pauxa

'Es gegant des Vedrà', de gira mundial

La película familiar 'Es gegant des Vedrà i altres rondaies', conocida internacionalmente como 'The Giant of Es Vedra and Other Fairy Tales', sigue su expansión global. Este año ha sido seleccionada en el i-Fest International Film Festival de Castrovillari (Italia) y presentada en dos de los mayores mercados asiáticos: el Festival de Cine de Busan y el Tiffcom de Tokio, reforzando la apuesta de Pauxa Films por la distribución internacional.

El año próximo también será relevante para la productora ibicenca. Dos de sus proyectos han sido seleccionados por el Festival Ibicine, que se celebra en abril de 2026: 'Lady in Red', dirigido por Tomás Rojo, que triunfó en su estreno en el Evolution Mallorca International Film Festival, se proyectará el 14 de enero en las primeras sesiones abiertas al público. Y por otra parte, 'Boca a Boca', dirigido por Àngels Martínez Corderas, que aborda el abuso sexual en la infancia, competirá en la sección oficial y se proyectará el 21 de enero.

Celebración especial

Para conmemorar su trayectoria, Pauxa Films celebrará un acto especial el sábado 13 de diciembre en el Teatro de Can Jeroni. Bajo el título 'Pauxa Films: 20 años creando contenido', el evento, que comenzará a las 19 horas, hará un recorrido por la historia de la productora y ofrecerá proyecciones de algunos de sus trabajos más destacados: 'Hoy no es siempre' (2025), 'Boca a Boca' (2025), 'Backstage to Paradise' (2024), 'Vecinas' (2012) y 'Lady in Red' (2026).