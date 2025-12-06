Las pérdidas, valoradas en más de 35 millones de euros, que provocaron las danas que descargaron sobre la isla de Ibiza a finales de septiembre y mediados de octubre pasado. Es el balance, no definitivo, que ha realizado el Consell durante la presentación del proceso para que particulares y empresas soliciten las ayudas para paliar los daños que sufrieron. La Administración insular repartirá cinco millones, que aporta el Govern a fondo perdido, para este capítulo, aunque se ampliará si no resulta suficiente para cubrir todas las peticiones.

El nuevo anuncio de la Autoridad Portuaria sobre la aprobación del Plan Especial del Puerto de Ibiza, herramienta básica para desarrollar proyectos presentados hace años, y que están en un cajón. Además, la APB ha anunciado que privatizará la gestión de los slots (reservas de amarre) de la línea pitiusa.

La aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Santa ta Eulària del Plan municipal de adicciones, que entre otras muchas cosas busca prohibir el uso de teléfonos móviles «en todas las actividades educativas».