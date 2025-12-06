Juicio
Juzgan a un hombre que manoseó los pechos de su sobrina de diez años en Ibiza
El acusado vivía en el mismo piso que la víctima, que ha necesitado ayuda psicológica
La Audiencia Provincial acoge este martes la vista previa al juicio de un hombre en Ibiza acusado de agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad. El encausado, de nacionalidad española y 56 años, se enfrenta a cuatro años de prisión, según reclama la Fiscalía amparándose en el Código Penal.
Los hechos tuvieron lugar en octubre del año 2022, en una fecha «indeterminada», indica el escrito de acusación, que añade que en ningún momento el hombre ha estado privado de libertad por esto.
La Fiscalía señala que el hombre agredió sexualmente a la menor «prevaliéndose de su autoridad y cercanía con su sobrina, que lo consideraba como un padre, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que ella se encontraba, dado que vivían en el mismo domicilio». Así, un día «se acercó a la menor en la cocina del piso superior de la casa y, con ánimo libidinoso, le agarró de la camiseta, levantándosela para tocarle los pechos», se lee en el documento. En varias ocasiones, la niña le pidió a su tío que se detuviera e, incluso, «se tapaba con los brazos los pechos, se daba la vuelta rechazando la aproximación sexual». La menor llegó, incluso, a llorar, relata el escrito de acusación.
El suceso afectó al desarrollo evolutivo de la menor, que ha necesitado ayuda y tratamiento psicológico para superarlos.
Además de la pena de cuatro años de cárcel, la Fiscalía solicita para el acusado libertad vigilada durante cinco años así como que en este mismo periodo de tiempo el hombre no pueda desarrollar ninguna profesión, oficio o actividad (retribuidos o no) que impliquen relacionarse con menores. También que se le prohíba acercarse durante siete años a menos de 200 metros de la víctima, para la que se pide una indemnización de 8.000 euros.
