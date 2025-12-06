El álbum
Una gineta con «mucha sed»
El propietario de una vivienda situada en las afueras de Sant Antoni, en el Camí de sa Vorera, se llevó ayer por la mañana una inesperada sorpresa al encontrar una gineta junto a su piscina. Durante los últimos días, la familia había notado zonas de tierra del jardín removidas y pensaban que sería un perro. Pero ya han visto que no.
