Empresarios de Cala de Bou niegan ser Cala de Bronx, pero piden más seguridad al Ayuntamiento

"Convertir Cala de Bou en Cala de Bronx daña la reputación de nuestra zona y el valor de las viviendas", afirma, en un comunicado, Bahía Negocis, la asociación empresarial de la bahía de Portmany. Un apelativo, el de Cala de Bronx, que no han inventado los medios sino que es como un grupo de vecinos ha bautizado el grupo de whatsapp mediante el que se comunican y que, en estos momentos, cuenta con más de medio centenar de miembros.

"Rechazamos categóricamente el uso de etiquetas sensacionalistas", insiste la asociación quien, sin embargo, reconoce "la preocupación latente" que sufren los vecinos de la zona, muchos de los cuales han puesto rejas en sus viviendas o están pensando ponérselas en breve porque temen que entren en sus viviendas a robar, como denunciaron a principios de semana en un reportaje publicado por este diario.

Los vecinos señalan que desde hace unas semanas se ha intensificado la inseguridad y el número de robos, hurtos y otro tipo de delincuencia que vienen sufriendo desde hace ya unos años y que, aseguran, va a más. Señalan que "todos los días" pasan cosas en el barrio y que ni siquiera pueden dejar nada en los coches porque se lo roban todo. En las últimas semanas, denunciaba un vecino a este diario, un portátil. Y no de la calle, sino en el aparcamiento privado de la urbanización. En esa ocasión, las cámaras captaron al ladrón, que durante más de media hora estuvo deambulando de coche en coche, ayudándose de una linterna para ver qué había en su interior. Este vecino lamentaba que, al ir con las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil le dijeron que sabían quién era pero que no podían hacer nada.

Redacción Digital

De hecho, los vecinos están hastiados porque la mayoría de las veces saben quiénes son los delincuentes, pero nadie hace nada para evitar que reincidan. La situación ha alcanzado tal grado de preocupación que muchos vecinos piensan ya, incluso, en tomarse la justicia por su mano cuando se encuentren ante uno de los cacos. Evidentemente, las críticas al Ayuntamiento con constantes: «Mucho arroz, muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva», ironizaba uno de los vecinos con los que habló este diario.

Invitar a la delincuencia

En esto, precisamente, en apelar al Consistorio, coinciden vecinos y empresarios. Bahía Negocis reclama que haya un mayor mantenimiento de la zona "como primera barrera de seguridad". "La solución no puede ser únicamente que los vecinos vivan tras rejas ni esperar a que pase una patrulla policial. La seguridad comienza en la calle", señalan antes de detallar los problemas del barrio: "Un entorno urbano con iluminación deficiente, suciedad o sensación de abandono envía un mensaje de impunidad que invita a la delincuencia. Por tanto, la responsabilidad primera recae en el mantenimiento municipal".

Aseguran que si el espacio está cuidado, cuenta con luz LED, aceras limpias y se retiran de inmediato los enseres abandonados "la percepción de seguridad aumenta y la delincuencia disminuye". Así, reclaman al Ayuntamiento de Sant Josep una serie de medidas: un plan de mantenimiento intensivo "para revertir la imagen de deterioro", que ofrezca "estadísticas reales de criminalidad para dimensionar el problema" de forma objetiva y que trabaje "por un barrio abierto y seguro en el que la solución no sea poner rejas, como dicen los vecinos, sino tener calles por las que se pueda transitar con tranquilidad".