Doce artesanos de Ibiza muestran su talento en Milán

Doce artesanos de Ibiza, amparados por la marca del Consell de Ibiza ‘Artesania d’Eivissa’, participan desde este sábado 6 de diciembre y hasta el domingo 14 en la exposición internacional de artesanía ‘Artigiano in Fiera’, que celebra en Milán su trigésima edición y reúne a creadores de todo el mundo que promocionan y venden sus productos directamente al gran público.

Las firmas ibicencas presentes en esta cita son De Ángel Ibiza, DNA Ibiza, Destilerías Ibiza, Ibiza Delicatessen, Eva Riu Art, Gallizia Jewlery, Nao Art, Taller Medusa, Sebastián Franco (Cienfuegos), Fina Bou, Arte Oya y Mogardo. Nueve de estos artesanos ya participaron en la edición del año pasado, consolidando así la presencia de la isla en esta feria de referencia.

Desde 1996, esta muestra, ubicada en la localidad de Rho, al norte de Milán, da visibilitad a artesanos que elaboran productos únicos y de calidad, con procesos respetuosos con la naturaleza y las personas. Entre los principales sectores representados destacan la joyería, la moda y los complementos, la decoración y los accesorios, los artículos de regalo, el turismo y la cultura, además de una amplia oferta de productos agroalimentarios.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, que asiste a la feria, ha subrayado que se trata de “una oportunidad única para que los profesionales dedicados a la artesanía de todo el mundo conozcan la calidad y la excelencia del trabajo que realizan los artesanos de nuestra isla, en un momento tan importante de ventas como son estas fiestas de Navidad, en las que siempre es una buena idea regalar artesanía”.