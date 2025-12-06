Detenidos el apuñalado y su presunto agresor por la reyerta en una vivienda de Santa Eulària

Dos son los detenidos por la reyerta que tuvo lugar este viernes sobre las ocho de la tarde en el núcleo urbano de Santa Eulària, según ha confirmado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil a este diario. Todo apunta a que hubo tres implicados en la pelea, que tuvo lugar en una vivienda, según ha informado el Ayuntamiento, y finalmente resultaron detenidos dos de ellos: un varón italiano que fue apuñalado y un español presuntamente autor de dicha agresión con arma blanca. Ambos, de 42 y 74 años de edad respectivamente, fueron arrestados como sospechosos de un delito de homicidio en grado de tentativa, según apunta la Benemérita en una nota. Y es que ambos presentaban heridas.

"Uno de los varones presentaba puntos de sutura en la cabeza y fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido, y el otro [el de nacionalidad italiana] múltiples heridas de arma blanca, siendo trasladado al Hospital de Can Misses también en calidad de detenido", detalla la misma fuente sobre este incidente. Éste último tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital público.

El Instituto Armado atribuye a la Policía Local de Santa Eulària ambas detenciones, si bien desde el Ayuntamiento solo confirman (por parte de los agentes municipales) la detención del español presunto autor del apuñalamiento.