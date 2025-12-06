Selectividad
Desplome del catalán en la Selectividad de los alumnos de centros privados y concertados de Ibiza
Ibiza es la isla con el porcentaje más bajo en el uso del catalán en los exámenes de Selectividad
E. P.
El uso del catalán en los exámenes de Selectividad se ha desplomado en los últimos años entre los alumnos de los centros privados de Ibiza, según explica la Universitat de les Illes Balears (UIB). El centro señala que en el total de las islas se contestaron en esta lengua el 65,9%, quince puntos menos que en 2015 y 2,25 menos respecto al año pasado.
Ibiza es la isla con el porcentaje más bajo, un 44,4% mientras que en Formentera todos los exámenes se contestaron en catalán.
La diferencia en la isla de Ibiza se produce sobre todo por el uso bajo del catalán en los centros privados y concertados, que en cinco años se ha reducido mucho: del 24% en 2020 se pasó al 27,56% y al 17,19% del 2021 y el 2022. Em 2023 fue de un 15,7% y en 2024 de un 8,3%. En 2025 ha sido de un 10,6%, que representa una pequeña subida, señala la UIB en una nota de prensa.
