En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
La víctima ingresa en la UCI del Hospital Can Misses
Un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tras sufrir una agresión con arma blanca, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera que, por el momento, carece de más datos sobre el suceso.
La agresión tuvo lugar la noche del viernes 5 de diciembre, y la víctima fue trasladada por una unidad del SAMU061, que le asistió de urgencia antes de su llegada al centro hospitalario. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.
El paciente permanece en estado crítico, y continúa recibiendo atención intensiva. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque, al parecer, el presunto agresor es un residente en Santa Eulària y el apuñalamiento se habría producido en una vivienda del centro de la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Inventos del padrón: unos pican y otros también