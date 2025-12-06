Catorce establecimientos participan en el BurgerFest de Ibiza
Cada restaurante ofrece su propia interpretación del festival, con hamburguesas diseñadas especialmente para la ocasión
El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado una nueva edición del BurgerFest, que este año crece con un doble formato y una programación diseñada para dinamizar los núcleos urbanos, dar visibilidad a la restauración local y reforzar el papel de las asociaciones del municipio. Hasta el 13 de diciembre, bares y restaurantes ofrecerán hamburguesas especiales creadas para la ocasión, a las que se suman las propuestas gastronómicas y festivas que tendrán lugar en la carpa municipal los días 6 y 13 de diciembre, coincidiendo con los conciertos del Cañas’n’Roll, según informa en un comunicado el Consisitorio.
Según ha explicado la concejala de Promoción Empresarial y Transportes, Lourdes Marí, esta iniciativa pone en valor el comercio y la restauración que permanecen abiertos durante todo el año. En total, 14 locales participan en esta edición: siete de Cala de Bou, cuatro de Sant Josep y tres de Sant Jordi.
Durante estos días, cada establecimiento ofrece su propia interpretación del festival, con hamburguesas diseñadas especialmente para el BurgerFest. Algunos locales participan varios días, otros solo en momentos concretos; algunos incorporan música en directo o pintxos, y otros se centran exclusivamente en la propuesta gastronómica. Esta flexibilidad permite configurar un recorrido amplio y variado adaptado al carácter de cada bar y restaurante.
Miniburgers y bebida por 5 euros
Los días 6 de diciembre en Sant Josep y 13 de diciembre en Sant Jordi, a partir de las 19 horas, las carpas municipales acogerán una versión complementaria del BurgerFest, con miniburgers y bebida por 5 euros, elaboradas por las asociaciones del municipio.
En Sant Josep participan la Unió Esportiva Sant Josep, Pàdel Sant Josep y el Coro de la Parroquia de Sant Josep; mientras que en Sant Jordi lo harán los Veteranos de la Penya Esportiva Sant Jordi, el CRIC Ses Salines y la Asociación TDAEFH.
El BurgerFest en las carpas coincidirá con dos noches destacadas del festival Cañas’n’Roll, que aportarán música en directo y un ambiente especialmente participativo. Paralelamente, otros establecimientos del municipio ofrecerán sesiones musicales y conciertos dentro de la programación del festival, ampliando la oferta cultural y gastronómica para que cada local pueda sumarse a su manera.
