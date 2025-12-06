La artista de Ibiza Laura de Grinyo: «Siempre he pensado que toda pieza de cerámica tiene un alma»

Con ganas hace tiempo de trabajar con artistas de las Pitiusas, por fin Parra & Romero ha abierto las puertas al talento local con ‘Forma y espíritu’, la primera exposición individual de Laura de Grinyo, «una artista y artesana», como se define ella, nacida en Barcelona, pero criada desde su más tierna infancia en Ibiza. La muestra, que se centra en su última línea de trabajo, las esculturas sonoras, se inaugura esta tarde, a partir de las 18 horas, en la sede que tiene la galería madrileña en pleno centro de Santa Gertrudis.

Admirador desde hace mucho de la obra de esta creadora y amiga, Guillermo Romero Parra, el director del espacio, destaca de ella «la sensibilidad excepcional con la que da forma al barro», conjugando la tradición cerámica y el diseño contemporáneo, y cómo ha aunado en esta colección la belleza estética con «un trasfondo más espiritual y conceptual» que va ligado a la música.

De la moda al barro

Antes de entregarse a la cerámica, De Grinyo fue diseñadora de moda, pero, desencantada de este mundo, decidió buscar otras vías de expresión artística como «el collage, el autorretrato o la fotografía», hasta que se topó con el que se ha convertido, desde 2019, en «un amor obsesivo».

El flechazo se produjo en un curso de cerámica tradicional ibicenca impartido por Adrián Ribas en su taller, Alfarería Sa Teulera, fundado en 1945 por su tío, el reconocido ceramista pitiuso Juan Planells Daifa. Aquella formación duraba veinte días, pero, al final, le atrapó tanto la materia, que, en su caso, se alargó casi un año. Aquellos conocimientos los completó en La Bisbal d’Empordà con cursos intensivos con diferentes maestros.

Cuando llegó la pandemia, en 2020, decidió invertir sus ahorros en un torno y un horno y seguir la senda que había descubierto con Ribas. Así nació Ladio Ceramics. La apuesta le salió más que bien, porque, como reconoce ella misma, su obra «ha gustado» y ha podido colaborar «con profesionales maravillosos del sector del diseño». Sus piezas se han expuesto en ciudades europeas como Londres, Milán, Madrid, París o Ginebra y ha trabajado con clientes como Isita Home, Loewe o Michael Kors.

«El barro es el que manda, te fuerza a ser humilde y respetarlo», explica la creadora sobre lo que le atrae, sobre todo, de este arte ancestral que en este último año ha decidido fusionar con su otra pasión, «la música y el sonido».

Alejandra Navarro, Laura de Grinyo y Guillermo Romero Parra. / JA RIERA

La idea de entremezclar estos dos ingredientes ha ido construyéndose de forma natural. «Casi en paralelo con mis inicios en la cerámica empecé a estudiar cómo tocar el theremín, el primer instrumento de la música electrónica, que suena sin contacto físico y que se controla mediante el movimiento de las manos y eso me hizo ser cada vez más consciente de los sonidos que aparecen durante los procesos de la cerámica», explica. Por ejemplo, empezó a percatarse de cómo las piezas recuerdan a cascabales cuando se abre el horno; del sonido que aparece cuando se sopla en una abertura o de cómo cada golpecito que se da para comprobar que no haya grietas internas devuelve una nota que varía según el diámetro. De ahí surgió su empeño por «sacar esa voz» que hay en cada objeto de cerámica. «Yo siempre he pensado que toda pieza tiene un alma», apunta la artista. Eso explica el título de la exposición.

En busca de «la voz» de la cerámica

Además de contar con la ayuda «indispensable» de Alejandra Navarro, con la que ha trabajado «mano a mano» en este proyecto que se materializado en la galería Parra & Romero, para su propósito de conseguir extraer su propia voz a cada una de sus creaciones, ha contado con el músico Héctor Koa, que le ha ayudado «en el proceso final de afinación». «Hemos analizado juntos las frecuencias de sonido de cada pieza», detalla.

«He explorado diferentes tipos de sonidos a través de la cerámica, pero en esta muestra en concreto he querido partir del elemento aire y generar un vínculo uno a uno con cada pieza a través del ejercicio de respirar y escuchar, que te lleva a un proceso bastante meditativo», apunta.

Para sus esculturas sonoras la ceramista ha empleado «una mezcla de arcillas». «He trabajado con terracota, con pátinas de tierra salvaje de la isla que he tratado y con gres», detalla, mencionando después una técnica japonesa, nerikomi, que ha utilizado en muchas de sus piezas para «generar patrones ópticos y texturas».

En la selección que presenta en el espacio expositivo de Santa Gertrudis «hay esculturas sonoras que son globulares y otras que parecen flautas, simples o dobles, con formas que recuerdan a ramas o la sinuosidad del cuerpo de una serpiente». En la colección hay también piezas en las que la creadora ha hecho «un híbrido entre la flauta y el udu africano».

La banda sonora de ‘Forma y espíritu’

Para la muestra ‘Forma y espíritu’, que se podrá visitar hasta el 18 de enero de 2026, «se ha creado una banda sonora en la que se escuchan las diferentes piezas de la colección». Además, cada una de las obras expuestas va acompañada de un código QR, que da acceso a toda la información: «a un dibujo de la pieza, al nombre, a la frecuencia, a la tonalidad y al sonido que tiene».

En cualquier caso, los que tengan curiosidad por escuchar en vivo y en directo «la voz propia» de las esculturas sonoras de Laura de Grinyo tendrán la oportunidad de hacerlo a través de la performance que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre a partir de las 18 horas en la galería del Passeig de Santa Gertrudis número 9.

Será el músico Héctor Koa y la propia artista los encargados de ofrecer al público «un viaje sonoro» en el que tocarán una selección de las piezas de la muestra ‘Forma y espíritu’ para mostrar toda la capacidad musical que encierran.