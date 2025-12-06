Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta "apenas dos horas"

Un vecino de Santa Eulària que paseaba por la zona de s'Argamassa se ha encontrado este sábado con una sorpresa poco agradable: un cadáver en la orilla de la playa.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local se ha desplazado hasta el lugar de los hechos tras recibir un aviso a través del 112.

El cuerpo sin vida estaba indocumentado y completamente vestido. Según fuentes municipales llevaba muerto apenas dos horas cuando lo han encontrado. Desde el Consistorio señalan que, aparentemente, no es un migrante. Hasta la playa de Santa Eulària se ha desplazado la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de un forense, para levantar el cadáver. Previsiblemente, la autopsia se realizará pasado este puente.

La Guardia Civil ya investiga las causas de la muerte y no se descarta ninguna opción.

No es el primer cadáver que aparece en esta playa. Hace unos años, en 2017, ya apareció un cuerpo flotando en esta zona. En aquel caso, el cadáver se encontraba en estado de descomposición y correspondía a un hombre al que le faltaba una pierna, según informaron en su momento desde la Guardia Civil.