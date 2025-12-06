Acto por el día de la Constitución en Ibiza: «Necesitamos un espíritu de consenso como el que alumbró la Carta Magna»

«Es necesario regresar a la senda de los grandes pactos para consolidar derechos fundamentales como el de la sanidad o a la educación», señala Raquel Guasch, directora insular de la Administración del Estado, la mañana de este sábado durante su discurso en conmemoración del día de la Constitución, que este año ha celebrado su 47 aniversario en la sala capitular del antiguo Ayuntamiento de Vila, la misma donde hasta no hace muchos años tenían lugar los plenos de la Corporación. «Demostremos con hechos que defendemos el estado del bienestar, que ha sido una gran conquista democrática y que representa la España de lo público», añade Guasch, que porta en la solapa de su vestido «el símbolo antifascista», un pin del triángulo rojo que llevaban los prisioneros políticos (entre ellos numerosos españoles) de los campos de concentración nazis.

A juicio de la directora insular, es preciso ese espíritu de consenso con el que se gestó la Constitución: «Para afrontar toda una serie de retos a los que se enfrenta hoy nuestra sociedad». En ese sentido, Guasch cree que las formaciones políticas han «de ser capaces de alcanzar un pacto de Estado para impulsar políticas decididas y decisivas que pongan al alcance de toda la ciudadanía las condiciones que permitan el acceso a una vivienda digna». Existe, recalca, «una urgencia social» en ese sentido y «eludirla con subterfugios es hacer dejación de las funciones» para las que los servidores públicos «han sido designados». Por eso hay que actuar «sin excusas y sin demora, cueste los esfuerzos que cueste».

En clave nacional

En un discurso claramente activista y en clave nacional, como si Pedro Sánchez ya hubiera decidido apretar el botón rojo de adelanto de las elecciones generales, Guasch habla de «potenciar la España de lo público», que es, matiza, «el antídoto perfecto contra la ola privatizadora que pretende convertir los servicios de la ciudadanía en un negocio, en lugar de un derecho», que es un mensajito dirigido claramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a sus últimos problemas con la sanidad pública.

También dedica parte de su discurso a lo que los socialistas suelen definir como la máquina de hacer bulos —«en momentos como los actuales, en que hay altavoces interesados en poner en entredicho el sistema democrático, tenemos que ser más contundentes que nunca defendiendo los pilares de nuestra convivencia»— y a los mensajes racistas y homófobos —«deberíamos desterrar del ámbito público las palabras que dictan odio irracional hacia lo diferente», o «que destilan rabia hacia el extranjero y hacia quien utiliza su libertad personal de amar a alguien de su mismo sexo»— o machistas —«los discursos que pretenden hacernos creer que agredir y matar a las mujeres no es violencia de género»— que se propagan desde la ultraderecha.

Guasch tiene claro que «cuando desde las instituciones se está usando la falacia del engaño y la calumnia, lo que se está haciendo en realidad es atacar el sistema. Se está tratando de debilitar la democracia», dice ante los presentes, que ocupan las 60 sillas preparadas para la ocasión. Entre ellos, Evelyn Pereyra Lourdes y Daiana Rojas, presidenta y secretaria, respectivamente, de la asociación de paraguayos de Ibiza, y Abdellatef Benali Mrrakchi y Farid el Bouhdidi, presidente y secretario del Centro Cultural Islámico Al Fath de Sant Antoni, invitados ex profeso por la Delegación del Gobierno. «Somos originarios de Marruecos, pero nacionalizados españoles», recalca El Bouhdidi.

Vicent Marí alerta sobre «las ideologías que ponen en peligro derechos y libertades»

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, en un discurso más generalista que local, recuerda que la Constitución «no es solo un texto jurídico. Es también un pacto social de valores, de pluralismo, de diversidad de pensamiento y de actuación y, sobre todo, es un pacto de respeto». Cree el presidente de Ibiza que hay que considerar la Carta Magna «como una herramienta de futuro, de seguridad en tiempos difíciles, una norma que soluciona problemas reales, con instituciones fuertes y transparentes, que den cumplimiento a los derechos de la ciudadanía».

La polarización

Marí alerta sobre «las ideologías que ponen en peligro derechos y libertades» y advierte de que, en la época de «la globalización, de Internet y de sus redes sociales, no estamos más informados que nunca porque la tecnología, los medios, a menudo se utilizan como una fábrica de polarización y división social, nada más lejos de lo que defiende la Constitución». En momentos de polarización, «conviene recordar que la democracia se construye entre todos, por encima de cualquier coyuntura o ideología», avisa.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, se encarga de abrir el acto con otro discurso más en clave nacional que local, cuando habitualmente los máximos representantes políticos aprovechaban la ocasión para hacer reivindicaciones sobre problemas isleños. Será que nos va de maravilla. Lo más próximo al ambito municipal o insular que menciona tiene que ver con la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero sin crítica alguna: «También la Constitución nos habla del respeto por lo nuestro y por el patrimonio. Ibiza, como Ciudad Patrimonio Mundial, es un ejemplo de nuestra historia, de nuestra cultura, que tenemos que conservar. Proteger este patrimonio, esta historia, es un deber con las generaciones futuras».