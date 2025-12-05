Sin licencia: las obras de la casa de Siesta que se desplomó sobre dos trabajadores no tenían permiso

La reforma de la casa de la urbanización Valverde, en Siesta, que se desplomó sobre dos trabajadores que resultaron heridos no tenía licencia. Así lo ha confirmado este viernes el Ayuntamiento de Santa Eulària a través de un comunicado. Según detalla, las obras "no disponían de título habilitante vigente para llevar a cabo la reforma". En este sentido, señala que si bien sí se había pedido la licencia y se había presentado el proyecto "aún no se había expedido la licencia al no haberse subsanado los condicionantes establecidos en el proyecto de ejecución presentado".

La reforma de la vivienda, en la calle de las Lavandas, comenzó en el año 2022, ya sin permiso, motivo por el que el Ayuntamiento de Santa Eulària ya abrió "un expediente de diligencias previas por infracción urbanística". En ese momento, ya se paralizaron las obras, tras lo que la empresa promotora de los trabajos "presentó un proyecto básico de ejecución de obras para la reforma, legalización y ampliación del inmueble". Esto, indican desde el Consistorio, lo aprobó la Junta de Gobierno Local en agosto del año pasado, 2024.

Más de dos años después de iniciadas las obras, se aprobó el proyecto básico de las mismas, momento en el que el promotor presentó en el Ayuntamiento el proyecto de ejecución. Y ahí volvieron los problemas, ya que el departamento de Urbanismo le requirio que subsanara "deficiencias detectadas" en el documento. El Ayuntamiento hace hincapié en que, sin esas modificaciones, no podían reemprenderse los trabajos, un hecho que ignoró la promotora de los mismos, ya que se estaba trabajando en la vivienda.

Así, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha paralizado las obras de reforma del inmueble "por la falta de título habilitante vigente" y también ha precintado la zona "debido a las evidentes razones de falta de seguridad".

Sanciones

La concejala de Obras de Santa Eulària, Cristina Tur, ha advertido de que, además de la paralización y el precinto, se está tramitando el expediente para sus posibles sanciones.

A mediodía del jueves, parte la vivienda se desplomó sobre varios de los trabajadores de las obras, dos de los cuales resultaron heridos. Uno, un hombre de nacionalidad senegalesa de 53 años tuvo que ser ingresado en el Hospital Can Misses aquejado de un traumatismo craneoencefálico. Estable dentro de la gravedad en el momento de su ingreso, recibió el alta pasadas las nueve de la noche. El segundo herido, un joven colombiano de 28 años, ingresó en la Policlínica Nuestra señora del Rosario en estado grave tras un rescate que se prolongó durante más de una hora y media. Sufrió lesiones en uno de sus pies.

Los propios compañeros rescataron y auxliaron a dos de los tres trabajadores que quedaron sepultados, pero para sacar al tercero fue necesario un laborioso y tenso dispositivo en el que los efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza tardaron una hora y doce minutos en rescatarle, ya que tenía el pie aplastado por una gran losa de hormigón.