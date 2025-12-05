Personal de Urgencias acusa a Irantzu Fernández de poner en cuestión su trabajo al criticar que dejaran salir a un paciente que murió

Todos los profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses exigen a la diputada socialista Irantzu Fernández, a la que acusan de poner en cuestión su labor, que pida disculpas y rectifique las declaraciones que hizo hace unas semanas a raíz de la trágica muerte de un paciente del servicio que salió de las instalaciones y se precipitó desde un muro hasta el aparcamiento, una caída al vacío de cinco metros que le costó la vida.

"Los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses nos dirigimos a usted de manera conjunta para trasladarle nuestra profunda preocupación y malestar ante los comentarios públicos que realizó en relación con un hecho sucedido en nuestro servicio, cuyo desenlace fue el fallecimiento de un paciente", comienza la carta que han enviado a la socialista ibicenca al Parlament, junto con la firma de más de una veintena de trabajadores del servicio. Una carta que firman "en nombre de todo el equipo de profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses.

Los trabajadores se refieren a las declaraciones que hizo la diputada el pasado 11 de noviembre en la sesión parlamentaria, en el debate durante una de las preguntas formuladas a la consellera balear de Salud, Manuela García Romero. Durante el toma y daca, la diputada desveló que el fallecido se trataba de Valentín, un sintecho con problemas psiquiátricos que se movía habitualmente por el barrio de ses Figueretes y al que, según criticó, se dejó salir del servicio de Urgencias. "A las seis de la mañana murió porque se dejó que un paciente con graves problemas psiquiátricos y movilidad reducida saliera solo a fumar", afirmó la diputada, "porque los protocolos sirven de poco si no se llevan a cabo", concluyó.

Una versión que, desde el propio servicio, contradecían un par de días después, explicando los propios trabajadores que, tras el ingreso, el personal de seguridad de Can Misses tuvo que obligar a Valentín a entrar de nuevo, tras salir a fumar, y que fue en una segunda salida cuando se produjo el fatal desenlace.

"Entendemos que la labor política exige posicionarse y dar respuesta a situaciones que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, sus declaraciones han tenido un impacto negativo sobre la imagen y la credibilidad de nuestro equipo, poniendo en cuestión la profesionalidad y el compromiso con el que desempeñamos nuestra labor. Estas manifestaciones, difundidas en un contexto tan sensible, han generado un clima de desconfianza y desánimo entre quienes trabajamos día a día para garantizar la mejor atención posible a los pacientes que acuden a urgencias", continúan los trabajadores, que destacan la "dedicación, el esfuerzo y la vocación" de todos los que trabajan en él: "Afrontamos diariamente situaciones de gran complejidad y bajo una presión constante".

"Respeto institucional"

Así, recalcan que "el respeto institucional" hacia su trabajo es "fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público". "Cuando se cuestiona públicamente nuestra labor sin un análisis objetivo ni un reconocimiento de las dificultades que enfrentamos, se debilita no solo la moral de los equipos, sino también la percepción social de la sanidad pública", recalcan.

Consideran que las disculpas y la rectificación "contribuiría a restablecer la confianza y a reparar el daño causado" y, además, sería una muestra de "sensibilidad" hacia quienes "con entrega y responsabilidad" velan por la salud de la población. "Reconocer el esfuerzo y la profesionalidad de los equipos sanitarios es un paso necesario para fortalecer el vínculo entre representantes políticos y ciudadanía, y para garantizar que el debate público se desarrolle siempre desde el respeto y la consideración hacia quienes trabajan en primera línea", insisten antes de reclamar una política responsable que contribuya "a unir y no a dividir, a reconocer y no a desacreditar".

Para los profesionales la disculpa pública "sería un gesto de madurez institucional y de respeto hacia la sanidad pública, que redundaría en beneficio de todos".