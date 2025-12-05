Un 'showroom' de robots y demostraciones en directo, en la jornada de robótica y automatización en Ibiza

La robótica profesional y la automatización se convierten en los protagonistas en el CentreBit de Ibiza el próximo 11 de diciembre, en la jornada 'Soluciones de robótica profesional y automatización de procesos'. El evento mostrará cómo estos procesos se integran en el día a día de sectores tan diversos como el horeca, la industria o los servicios y está organizada por la Fundación Bit y la empresa Ibosim Robotics, con el impulso de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital.

La actividad se organiza en dos turnos, mañana y tarde, con el mismo contenido en ambos casos. La inscripción es gratuita hasta completar aforo y se gestiona por estricto orden de entrada. La parte formativa correrá a cargo de Toni Guasch, ingeniero técnico industrial especializado en automatización y robótica, executive máster en administración, gestión y dirección de empresas. Guasch es gerente de Distribuciones Guasch y fundador de Ibosim Robotics, distribuidor oficial en las Islas Baleares de firmas como Universal Robots, On-Robot, SmartBot o RobotComponentes, entre otras.

Jornada de robótica en Palma / Fundació Bit

Durante la jornada se repasará el estado actual de la robótica y de las tecnologías asociadas, además de las principales líneas de innovación que ya se están aplicando o se pueden aplicar en los sectores horeca, industrial y de servicios. Habrá ejemplos de soluciones de robótica de servicios, aplicaciones de robótica logística vinculadas al movimiento de materiales y a tareas propias de la hostelería y la industria, así como propuestas de robótica de limpieza pensadas para hoteles, restaurantes y grandes superficies. También se presentarán casos prácticos de robótica colaborativa con brazos articulados de seis ejes, orientados tanto a procesos industriales como a nuevas funcionalidades en el sector horeca, como la preparación de comidas, la elaboración de bebidas o el paletizado automático.

Showroom de robots

Más allá de las explicaciones, la jornada tendrá un marcado carácter práctico gracias a un showroom con demostraciones en directo de diferentes tipos de robots. Se podrán ver robots de logística para el transporte de tejidos y materiales de economato, robots multiservicio pensados para la atención y asistencia al cliente, soluciones de robótica colaborativa de Universal Robots y otros equipos destinados a tareas de limpieza, educación o I+D.

Esta propuesta conjunta de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, la Fundación Bit e Ibosim Robotics busca acercar las nuevas tecnologías robóticas a las empresas de Ibiza y, al mismo tiempo, impulsar la transformación digital de los principales sectores económicos de la isla.