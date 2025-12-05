Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un 'showroom' de robots y demostraciones en directo, en la jornada de robótica y automatización en Ibiza

El CentreBit de Ibiza acogerá el 11 de diciembre una jornada sobre robótica profesional organizada por la Fundación Bit e Ibosim Robotics, con ejemplos prácticos para diversos sectores

Jornada de robótica móvil y cooperativa aplicada a hosteleria y restauración celebrada en el ParcBit de Palma.

Jornada de robótica móvil y cooperativa aplicada a hosteleria y restauración celebrada en el ParcBit de Palma. / Fundació Bit

Redacción

Ibiza

La robótica profesional y la automatización se convierten en los protagonistas en el CentreBit de Ibiza el próximo 11 de diciembre, en la jornada 'Soluciones de robótica profesional y automatización de procesos'. El evento mostrará cómo estos procesos se integran en el día a día de sectores tan diversos como el horeca, la industria o los servicios y está organizada por la Fundación Bit y la empresa Ibosim Robotics, con el impulso de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital.

La actividad se organiza en dos turnos, mañana y tarde, con el mismo contenido en ambos casos. La inscripción es gratuita hasta completar aforo y se gestiona por estricto orden de entrada. La parte formativa correrá a cargo de Toni Guasch, ingeniero técnico industrial especializado en automatización y robótica, executive máster en administración, gestión y dirección de empresas. Guasch es gerente de Distribuciones Guasch y fundador de Ibosim Robotics, distribuidor oficial en las Islas Baleares de firmas como Universal Robots, On-Robot, SmartBot o RobotComponentes, entre otras.

Jornada de robótica en Palma

Jornada de robótica en Palma / Fundació Bit

Durante la jornada se repasará el estado actual de la robótica y de las tecnologías asociadas, además de las principales líneas de innovación que ya se están aplicando o se pueden aplicar en los sectores horeca, industrial y de servicios. Habrá ejemplos de soluciones de robótica de servicios, aplicaciones de robótica logística vinculadas al movimiento de materiales y a tareas propias de la hostelería y la industria, así como propuestas de robótica de limpieza pensadas para hoteles, restaurantes y grandes superficies. También se presentarán casos prácticos de robótica colaborativa con brazos articulados de seis ejes, orientados tanto a procesos industriales como a nuevas funcionalidades en el sector horeca, como la preparación de comidas, la elaboración de bebidas o el paletizado automático.

Showroom de robots

Más allá de las explicaciones, la jornada tendrá un marcado carácter práctico gracias a un showroom con demostraciones en directo de diferentes tipos de robots. Se podrán ver robots de logística para el transporte de tejidos y materiales de economato, robots multiservicio pensados para la atención y asistencia al cliente, soluciones de robótica colaborativa de Universal Robots y otros equipos destinados a tareas de limpieza, educación o I+D.

Noticias relacionadas y más

Esta propuesta conjunta de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital, la Fundación Bit e Ibosim Robotics busca acercar las nuevas tecnologías robóticas a las empresas de Ibiza y, al mismo tiempo, impulsar la transformación digital de los principales sectores económicos de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
  2. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  3. Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
  4. Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
  5. La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  6. Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
  7. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  8. Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

Sin licencia: las obras de la casa de Siesta que se desplomó sobre dos trabajadores no tenían permiso

Sin licencia: las obras de la casa de Siesta que se desplomó sobre dos trabajadores no tenían permiso

Un 'showroom' de robots y demostraciones en directo, en la jornada de robótica y automatización en Ibiza

Un 'showroom' de robots y demostraciones en directo, en la jornada de robótica y automatización en Ibiza

Un paseo por la zarzuela, el cabaret y la ópera de la mano de ‘Rossita’

Un paseo por la zarzuela, el cabaret y la ópera de la mano de ‘Rossita’

El Govern aprueba la "herramienta jurídica" que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

El Hospital de Ibiza se prepara para la epidemia de gripe: 19 camas más para afrontar el invierno

El Hospital de Ibiza se prepara para la epidemia de gripe: 19 camas más para afrontar el invierno

'Cien años de banda': Ibiza celebra el centenario de su Banda Sinfónica con un concierto en el Teatro Pereyra

'Cien años de banda': Ibiza celebra el centenario de su Banda Sinfónica con un concierto en el Teatro Pereyra

Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa

Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa

El propietario de una vivienda de Sant Antoni "resuelve un misterio" al encontrar una jineta en su piscina

Tracking Pixel Contents