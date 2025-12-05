Sant Antoni refuerza la seguridad vial con controles a furgonetas y transporte escolar

La Policía Local de Sant Antoni se ha adherido recientemente a dos campañas específicas de control de vehículos promovidas por la Dirección General de Tráfico (DGT), centradas en la vigilancia de furgonetas y de vehículos de transporte escolar, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el municipio.

La primera de estas campañas se llevó a cabo durante la última semana de noviembre y estuvo orientada a supervisar la circulación de furgonetas. En estos controles, los agentes verificaron aspectos esenciales como la velocidad, las condiciones de seguridad en el transporte, la documentación del vehículo y del conductor, así como la posible conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y el uso del cinturón de seguridad.

En total, se inspeccionaron 29 furgonetas, de las cuales cinco fueron sancionadas: dos por arrojar resultado positivo en las pruebas de alcoholemia, otras dos por deficiencias técnicas en el vehículo y una más por irregularidades en la documentación.

Paralelamente, la Policía Local llevó a cabo una campaña de control de transporte escolar en colaboración con los inspectores de Transporte del Consell Insular de Eivissa. Durante este dispositivo se revisaron 15 vehículos destinados al traslado de menores, comprobando su estado técnico, los sistemas de seguridad y la documentación reglamentaria. En este caso, todos los vehículos inspeccionados cumplieron con la normativa vigente y la campaña concluyó sin ninguna denuncia.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni se subraya que estas actuaciones forman parte del compromiso continuo con la seguridad vial y persiguen reducir la siniestralidad y mejorar la protección de todas las personas que circulan por las vías del municipio.