El PSOE reclama medidas urgentes y una segunda ITV fija ante la manipulación del servicio en Ibiza

El PSOE del Consell Insular de Ibiza denuncia que, cuatro meses después de destaparse la trama de manipulación del sistema de citas de la ITV, la situación “continúa exactamente igual” y sin que el gobierno de Vicent Marí haya adoptado “medidas efectivas” para ponerle fin. Los socialistas exigen que el Consell explique qué acciones ha llevado a cabo durante este tiempo y active un plan urgente para acabar con la manipulación del sistema y garantizar un acceso “equitativo” a la ITV para toda la ciudadanía.

La denuncia se produce después de que la Guardia Civil haya informado de la investigación a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa por un entramado de obtención fraudulenta de citas en la ITV de Santa Gertrudis. Según el Instituto Armado, la estación facilitó un informe en el que constan centenares de reservas de cita asociadas al mismo número de teléfono y a la misma dirección de correo electrónico, además de autorizaciones de terceros y matrículas ficticias que habrían permitido adelantar vehículos y conseguir “citas rápidas” al margen del procedimiento ordinario.

El PSOE recuerda en un comunicado de prensa que fue en septiembre cuando se hizo pública la existencia de un “conseguidor” que bloqueaba citas para después revenderlas por 150 euros, permitiendo pasar la ITV en apenas 48 horas, mientras los usuarios que intentan obtener cita de forma legal se ven obligados a esperar más de cuatro meses y medio. Durante este periodo se habrían bloqueado cerca de 700 citas, denuncian los socialistas.

El conseller del Grupo Socialista, Víctor Torres, critica la falta de reacción del equipo de gobierno: “Hace cuatro meses que el Consell prometió medidas contundentes, pero el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha agravado. Las listas siguen creciendo y el ‘conseguidor’ continúa haciendo negocio a costa de los usuarios. Es una situación intolerable y una muestra clara de descontrol y dejadez”.

Torres subraya que, desde que el Partido Popular gobierna el Consell, “hace casi siete años”, el caos en la ITV “no ha dejado de crecer” sin una respuesta efectiva, mientras que el equipo de Vicent Marí “ha elegido la vía de la externalización y la privatización en lugar de asumir la responsabilidad de garantizar un servicio público eficiente”.

“Los ciudadanos y ciudadanas de Ibiza merecen un servicio público de calidad, sin listas de espera interminables y sin tener que pagar 150 euros para conseguir una cita”, insiste Torres, que pide a Vicent Marí y a su conseller de Movilidad, Mariano Juan, que “dejen de esconderse tras las excusas y afronten de una vez por todas esta situación”.

El PSOE reclama que el Consell despliegue “todos los recursos necesarios” para erradicar definitivamente la trama de citas ilegales, acabar con las listas de espera y poner en marcha, tal como prometió el propio equipo de gobierno en 2019, la construcción de una segunda ITV fija en la isla.