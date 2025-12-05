La Policía de Sant Antoni tramita 51 denuncias en un mes por botellones dentro del plan de control de menores

La Policía Local de Sant Antoni ha tramitado 51 denuncias durante el mes de noviembre dentro del dispositivo específico de vigilancia y control de botellones y concentraciones de menores puesto en marcha en distintos puntos del municipio. El objetivo de este operativo es prevenir el consumo de alcohol en la vía pública, proteger a los menores y garantizar el descanso vecinal.

Las actuaciones, desarrolladas principalmente los fines de semana, se han saldado con 51 denuncias por infracción de la ordenanza municipal de convivencia relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública, así como con 11 denuncias por vulnerar la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, en este caso por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

Durante los controles, los agentes han identificado a 86 personas, de las cuales 59 eran menores y 27 adultos, y se han levantado 8 actas de aprehensión de sustancias detectadas en las zonas vigiladas. Paralelamente, la Policía Local ha llevado a cabo inspecciones en diversos locales de ocio y bodegas del municipio, dentro de la misma línea de prevención.

Estos dispositivos, coordinados con la Unidad de Menores, se enmarcan en el refuerzo policial impulsado por la concejalía de Seguridad Ciudadana para aumentar la presencia de agentes durante fines de semana, festivos y eventos con gran afluencia. Su finalidad es prevenir situaciones de riesgo y combatir conductas incívicas como el botellón, los ruidos, el vandalismo o los conflictos vecinales.

La actuación se ha centrado especialmente en los puntos considerados más conflictivos: plazas, paseos, parques infantiles, estación de autobús, aparcamientos, zonas de ocio y áreas del litoral.

Descenso entre el principio y el final del mes

Según los datos del mes de noviembre, el Ayuntamiento destaca una evolución positiva y una mayor efectividad del operativo: mientras que en el primer fin de semana se registraron 30 denuncias por botellón, esta cifra fue descendiendo progresivamente hasta situarse en solo 7 en el último fin de semana del mes.

El Consistorio subraya que el objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y avanza que el dispositivo se mantendrá durante toda la temporada de invierno para reforzar la convivencia y la seguridad en los espacios públicos de Sant Antoni.