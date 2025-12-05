Pilar Costa, del PSOE: "La política de residuos del Consell de Ibiza es un desastre"

El PSOE votará en contra del decreto que el Govern balear ha aprobado este viernes para, entre otros aspectos, dar encaje jurídico al traslado de residuos de las Pitiusas a Mallorca. "Tiene que pasar por el Parlament y suponemos que será el 16 de diciembre, porque es el último pleno que tenemos antes de Navidad. No se puede votar por partes, y votaremos en contra. Es un decreto ómnibus que retrocede en cuestiones de medio ambiente para conseguir el apoyo de Vox", afirma la diputada socialista por Ibiza Pilar Costa.

Sobre la problemática de los residuos propiamente dicha, Costa recalca que el problema es la gestión en origen. "La política de residuos del Consell de Ibiza es un desastre. Recordemos que es imprescindible que haya una reducción de los residuos en origen, y vamos en dirección contraria. Es inasumible y va en contra de la normativa europea".

Costa insiste, como ya ha hecho el PSOE otras veces, en que el presidente Vicent Marí "ya tiene decidido construir una incineradora" en Ibiza, algo que desde el PP niegan. "Como ahora queda un año para las elecciones, aplazan esta decisión", sostiene la socialista, que también pide más información sobre el plan piloto del envío de residuos. "¿Qué es lo que enviaremos a Mallorca? ¿El 60% de residuos que no reciclamos? Esto es absolutamente inasumible. No hablan claro y tenemos que leer la letra pequeña".

En cuanto a la parte económica de este proyecto, Costa se pregunta: "¿Pagaremos dos veces? Porque ahora tenemos unos años comprometidos de gestión en el vertedero de Ibiza y a la vez pagaremos 50 millones por el traslado a Mallorca", recuerda.