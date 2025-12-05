Piden cinco años para el patrón de una patera que quedó a la deriva cerca de Ibiza

La Fiscalía ha solicitado una condena de cinco años de prisión para un hombre acusado de pilotar una patera que el pasado 23 de abril quedó a la deriva en aguas próximas a Ibiza. En la barca viajaban un total de 21 personas, entre ellas varios menores, en condiciones "infrahumanas”.

Según el escrito de acusación, el sospechoso, de nacionalidad argelina y 22 años de edad, gobernó una embarcación de seis metros con un motor de 75 caballos desde Argelia hasta su entrada en aguas españolas sin autorización. El viaje arrancó a las 23 horas del 21 de abril y se prolongó durante un día y medio, hasta las 13.30 horas del 23 de abril.

La patera quedó a la deriva cerca de Ibiza por falta de combustible, sin alimentos y a bordo de un bote carente de sistemas de seguridad, salvamento y comunicaciones, además de superar con creces el aforo permitido. Estas circunstancias, señala la Fiscalía, pusieron en peligro la vida e integridad de todos los ocupantes, que finalmente fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aunque propone sustituir la condena de cárcel por la expulsión del país durante seis años, con ingreso previo en prisión o en un centro de internamiento de extranjeros hasta que se materialice.

La vista previa del juicio se celebrará el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9.45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.