Un paseo por la zarzuela, el cabaret y la ópera de la mano de ‘Rossita’

El público del Teatro Pereyra, en Vila, viajará este domingo, 7 de diciembre, a partir de las siete de la tarde a los años 20 del siglo XX para acompañar en sus aventuras y desventuras a Rossita, una joven de familia humilde criada en un pueblo que sueña con comerse el mundo y convertirse en una diva de la canción. Ese es, a grandes rasgos, el argumento de la ópera cabaret que han creado la soprano Mar Vives Ferrer (Ibiza, 1991) y el pianista Marc Laliga (Palma, 1998), pareja musical desde hace un par de años.

El montaje, bautizado con el nombre de su protagonista, se empezó a fraguar hace un año gracias a una beca de creación del Ayuntamiento de Pollença, en Mallorca. Como explica Vives, "la idea era aproximar la música clásica a un formato más popular y cercano", utilizando la temática del cabaret y a este personaje femenino interpretado por la cantante lírica ibicenca.

‘Rossita’ se estrenó en Pollença a finales del año pasado y la de este domingo en Vila es la segunda ocasión en la que se muestra públicamente. Sus creadores consideran el emblemático Teatro Pereyra "el espacio ideal" para emular ese ambiente de café cabaret que recrea esta historia.

De España a Italia y Francia

De la mano de Rossita, los espectadores se trasladarán al Madrid de la década de los 20, donde la joven, a la que le gusta mucho cantar, se mudará en busca de una oportunidad en los cafés musicales que empiezan a surgir por esa época. Ese episodio, cuenta la soprano ibicenca , es "la excusa para mostrar zarzuela". El amor conducirá luego a la protagonista a París. Allí interpretará temas tan míticos de la canción francesa como ‘La Vie en Rose’, de Édith Piaf. Como apunta Vives, "este capítulo de la vida de la joven será el más cabaretero de la obra, aunque la lírica esté siempre presente".

El periplo de Rossita llegará hasta Italia y es en este último tramo del montaje es donde se desarrollará la parte "más operística", con la interpretación de "arias muy conocidas de compositores como Puccini".

La soprano Mar Vives y el pianista Marc Laliga. / Imagen cedida por Mar Vives

"Mediante el personaje de Rossita conseguimos un ambiente muy cercano que hace que el espectador conecte con el lenguaje de la música y todo lo que se puede expresar a través de ella: amor, ambición, intimidad o picardía", resalta la soprano.

Las entradas para participar en este viaje musical, que dura cerca de una hora y media, se pueden adquirir en la web del Teatro Pereyra a precios que oscilan entre los 22 y los 32 euros.

Los creadores de ‘Rossita’ son dos apasionados de la música. Mar Vives, que nació en Ibiza y vivió sus primeros cinco años en Formentera para luego trasladarse a Mallorca, dio sus primeras clases de piano con apenas tres años y de saxo, a los ocho. A esa edad empezó a cantar en el coro del Teatre Principal de Palma, con el que hizo su primera ópera, ‘Mefistófeles’. Le impactó tanto que se enganchó al género. La carrera de Trabajo Social la compatibilizó con las clases en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Luego se trasladó a Barcelona, donde finalizó su formación en el Conservatorio Superior del Liceo. Entre sus trabajos más recientes está su participación en el montaje de ‘Carmina Burana’ estrenado en octubre por el Orfeó Balear y la Sinfónica Europea en el Auditòrium de Palma

Laliga inició sus estudios de piano en Mallorca y los continuó en Barcelona en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Cursó, además, el Máster de Lied ‘Victoria de los Ángeles’ y ganó el primer premio en el Certamen de Solistas Art Jove. El músico mallorquín ha actuado en algunos de los auditorios y salas de conciertos más destacados de Cataluña, Mallorca y Menorca. En los dos años que llevan trabajando juntos, Vives y Laliga han ofrecido distintos conciertos y han participado en iniciativas como el ciclo ‘Palma de Primavera’.