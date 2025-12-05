El propietario de una vivienda de Sant Antoni "resuelve un misterio" al encontrar una jineta en su piscina

El propietario de una vivienda situada en las afueras de Sant Antoni, en el Camí de sa Vorera, se ha llevado esta mañana una inesperada sorpresa al encontrar una jineta dentro de su piscina. El encuentro se produjo sobre las 8 de la mañana, cuando el dueño salió al jardín y vio al pequeño mamífero moviéndose con calma en el borde del agua.

La jineta es una especie habitual en Ibiza aunque difícil de avistar por su carácter esquivo y hábitos nocturnos. Según ha explicado el propietario, él y un familiar lograron acercarse a unos cuatro metros sin que el animal mostrara señales de miedo. "Estaba muy tranquila, nos miraba, pero no intentaba huir", relata.

Durante los últimos días, la familia había notado zonas de tierra del jardín removidas y atribuían el rastro a algún perro de los vecinos. La presencia de la jineta, sin embargo, ha aclarado el misterio.

Aunque no es la primera vez que encuentran una jineta en la zona, sí es la primera que ven una viva. "Hace unos años encontramos otra, pero estaba muerta, ya medio seca, entre unos matorrales. Esta vez ha sido distinto", comentó el propietario.