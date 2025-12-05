El milagro de los bomberos de Ibiza se consuma: dado de alta el obrero sepultado en el desplome de una casa en Santa Eulària

Alrededor de una hora y media con parte del cuerpo sepultada por los escombros y los avatares de un rescate delicado, complicado y peligroso por parte de los bomberos que se prolongó durante hora y doce minutos. A todo esto ha sobrevivido el obrero de origen colombiano y 28 años de edad sobre el que se desplomó una pared de la vivienda de la urbanización Valverde en la que trabajaba.

El hombre ingresó, después de soportar todo ese calvario, en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario sobre las dos de la tarde (los bomberos dieron por concluida su labor a las 13.42 horas), con un cuadro de policontusiones en medio cuerpo: cabeza, tórax, cuello, abdomen, parte baja de la espalda y pelvis. Y sorprendentemente, según confirman desde la clínica privada, fue dado de alta el mismo día, aunque no ha trascendido la hora exacta.

En el relato del rescate facilitado por los bomberos a Diario de Ibiza se explica que las piernas del hombre habían quedado sepultadas por una pesada losa de hormigón, que fue necesario trocear mediante una radial antes de iniciar las labores de rescate del obrero. Trabajaron hasta que "pudieron ver las piernas", apuntan, y a partir de entonces iniciaron las tareas de rescate. Elevaron la estructura de hormigón, ya troceada, con cojines neumáticos y fueron cortando las varillas de hierro de las viguetas que formaban su estructura. En cuanto pudieron liberarle, le depositaron en una camilla especial de emergencias para que el 061 le trasladara de urgencia hasta el centro sanitario.

Cuando regresaron al Parque Insular, los bomberos comentaron entre ellos que era un milagro que este hombre estuviese vivo. Y de hecho ya no está ni hospitalizado.