María Monfort Matutes: “De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada”

La creadora de contenido María Monfort Matutes ha compartido un nuevo vídeo en sus redes sociales en el que revela cinco valores fundamentales que, según explica, siempre agradecerá que su madre, Carmen Matutes, le haya inculcado. El mensaje, cargado de sinceridad y tono reflexivo, ha conectado rápidamente con su audiencia.

En primer lugar, la nieta del exministro y empresario Abel Matutes, destaca la importancia del esfuerzo y la constancia: "Las cosas se trabajan; nadie te va a regalar nada y el dinero no llueve del cielo", afirma, haciendo énfasis en la responsabilidad personal y el valor del trabajo.

El segundo aprendizaje es una advertencia sobre la fragilidad de la estabilidad: "De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada", señala, subrayando la importancia de mantenerse agradecida y humilde.

Su tercer punto gira en torno a la independencia económica: nunca depender de un hombre para vivir. "No se te van a caer los anillos por trabajar de lo que sea, pero no hay trabajo más duro que aguantar a quien no quieres solo por depender de él", reflexiona.

El cuarto valor transmitido por su madre es la relevancia de la salud como pilar de la vida: por mucho que se posea, sin salud no se tiene nada.

Finalmente, Monfort concluye con la importancia del valor de la unión familiar, un principio que considera esencial en su vida y trayectoria.