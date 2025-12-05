El Consell de Ibiza quiere cerrar en las próximas semanas un convenio con Mallorca para el envío de los residuos

El conseller insular de Gestión Ambiental de Ibiza, Ignacio José Andrés, celebra que el Govern haya dado la luz verde definitiva, este viernes, al traslado a Mallorca de residuos de las Pitiusas mediante la aprobación de un decreto de proyectos estratégicos que permite facilitar la fórmula jurídica necesaria para ello.

En cualquier caso, todavía hace falta un convenio, pendiente de cerrar, entre los consells insulares de Ibiza y Mallorca. "Pensamos que en unas semanas lo podremos tener definido", ha señalado Andrés en declaraciones facilitadas por el Consell de Ibiza.

Prueba piloto

"A partir de aquí, toca continuar trabajando en la tarea que llevábamos hasta ahora. Habrá que adecuar la cantidad de toneladas que tendremos que transportar, los costes que tendremos con este traslado, hablar con las navieras, con las empresas de transporte y también con nuestra concesionaria, que será la principal encargada de dicho traslado en la prueba de piloto que se llevará a cabo y que será, esperemos, de aproximadamente un año de duración", añade el conseller.

La prueba piloto será clave, afirma, para detectar "consecuencias o resultados del traslado", de manera que "no haya ningún inconveniente para la ciudadanía de Ibiza".

Con todo, Andrés asegura que el equipo de gobierno insular permanece en contacto con el Consell de Mallorca para acabar de definir el convenio entre las dos administraciones, que son las que ostentan las competencias en materia de residuos, recuerda.