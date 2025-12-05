'Cien años de banda': Ibiza celebra el centenario de su Banda Sinfónica con un concierto en el Teatro Pereyra

"Cien años no es poca cosa", asegura con firmeza Damián Boluda. Durante su siglo de vida, la Banda Sinfónica Ciutat d'Eivissa -la institución artística más antigua de la isla- ha pasado por diversas etapas que se celebrarán con un destacado concierto el próximo martes, 9 de diciembre, en el Teatro Pereyra, lugar en el que esta historia comenzó a escribirse el 19 de diciembre de 1925 y donde este viernes por la mañana se ha presentado el evento.

El concierto, titulado ‘Cien años de banda’, estará dirigido por Boluda y la velada contará con la participación de Pere Prieto, investigador musical y miembro de la banda, como voz en off. Además, se proyectará un vídeo conmemorativo con los recuerdos y vivencias de músicos que formaron parte de la banda en la etapa de los populares conciertos dominicales en el paseo de Vara de Rey, bajo la dirección de Victorí Planells.

"Estamos muy contentos de poder celebrar un aniversario tan grande. Que la banda haya podido seguir adelante durante tantos años es muy importante para la cultura de Ibiza", asegura el director, quien lleva un año al frente de la formación.

Juan Marí, Carmen Dominguez y Damian Boluda en la presentación del concierto 'Cien años de Banda' / Ayuntamiento de Ibiza

Para presentar el concierto de aniversario también ha acudido la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, quien afirma que el gran "apoyo institucional" que ha tenido la banda ha sido fundamental para que pudiera "resurgir" como lo hizo en 1990: "Y continuar hasta nuestros días".

"Es una banda sinfónica que para nosotros es muy importante dentro del Patronato de Música porque fue nuestra primera formación y sigue dándonos alegrías. Durante cien años ha sido un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento para cientos de músicos, y también una fuente de orgullo para el conjunto de la ciudadanía", agrega Domínguez.

Un siglo de historia

La Banda Municipal nació en un momento en el que las agrupaciones musicales de la isla tenían una presencia muy irregular. La creación de una banda estable con el apoyo del Ayuntamiento permitió que la ciudadanía pudiera disfrutar de música en vivo de forma habitual, fomentando la cultura musical en toda la isla.

A lo largo del tiempo, la banda se ha convertido en un espacio de encuentro para cientos de músicos, muchos formados en la Escuela Municipal de Música, pero también de otros orígenes y formaciones, que han encontrado en esta agrupación un lugar privilegiado para desarrollarse personal y musicalmente.

Tras la jubilación de Victorí Planells en 1980, la banda entró en una etapa de inestabilidad que culminó con su desaparición en 1983. Siete años más tarde, en 1990, el Ayuntamiento de Ibiza impulsó su refundación al amparo del Patronato Municipal de Música.

La Banda Municipal de Música Ciudad de Eivissa en 1934 / FOTO ROYAL. ARCHIVO MUNICIPAL

Con el tiempo, la agrupación adoptó el nombre de Banda Ciutat d’Eivissa y, ya con la incorporación de una sección de cuerdas, se convertiría en la actual Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa. Desde entonces, la han dirigido Manuel Ramon Mas, Adolfo Villalonga, Miquel Àngel Aguiló, Vicente Mendoza y, actualmente, Damián Boluda. Además, ha contado con la participación de varios directores invitados.

"Es importante a nivel moral y ético estar agradecido a las personas que han levantado este lugar donde tienes la oportunidad de participar", asegura el maestro Boluda, destacando a todos aquellos que han trabajado durante estos cien años de historia para que los músicos que hoy forman parte de la banda puedan "seguir hacia adelante". Y afirma: "Es importante, para los más jóvenes sobre todo, que puedan conocer la historia", para lo que es fundamental "hablar de ella".

El programa

Sobre el programa del evento que se llevará adelante el martes, el director detalla que han realizado "una selección de obras, la mayoría de compositores que han sido directores de la banda", entre ellos Juan Gamisans Arabí, Casimiro Cemborain García y Victorí Planells.

Una particularidad es que a modo de "homenaje" utilizarán las partituras originales de algunas obras, escritas a mano por los propios compositores, como es el caso de 'Roqueta', de Gamisans, el "himno de Ibiza", según palabras de Boluda. El director destaca la "caligrafía impecable" con la que se han encontrado: "Una escritura tan bien hecha que da gusto leerla".

El programa del concierto Cien años de Banda / Ayuntamiento de Ibiza

Las entradas para el concierto del martes 9 de diciembre a las 21 horas pueden adquirirse en la página web del Teatro Pereyra: https://www.teatropereyraibiza.com/agenda-entradas/