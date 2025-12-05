Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa

La llamada de alarma se recibió en el Parque Insular de los bomberos de Ibiza a las 12 horas de este jueves. Tres trabajadores habían resultado heridos por el desplome del techo de una vivienda en cuya reforma estaban trabajando en la calle Las Lavandas de la urbanización Valverde de Santa Eulària. Los bomberos no sabían mucho más. Salieron, como siempre, sin perder un segundo y lo que se encontraron al llegar fue impactante.

Dos de los tres obreros habían sido rescatados y auxiliados por sus propios compañeros. Pero el tercero estaba en una situación desesperada. No en vano, una vez finalizado el servicio, los abnegados bomberos comentaban entre ellos que era un milagro que estuviese vivo. Los dos heridos que requirieron traslado a centros hospitalarios eran un hombre de 53 años y nacionalidad senegalesa que presentaba policontusiones y que fue dado del alta el mismo día poco antes de las nueve de la noche, y un colombiano de 28 años que ingresó en estado grave en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Cuando llegaron, los bomberos se encontraron con este último aplastado parcialmente por los escombros; no se le veían las piernas. Desde el Parque Insular narran que lo primero que hicieron fue comprobar que la estructura de apoyo al derrumbe, esto es, el piso de abajo, era segura. No sería la primera vez que el suelo desapareciera bajo sus pies mientras rescataban a alguien; había que asegurar la zona.

Atrapado por una losa de hormigón

Entonces procedieron a retirar el máximo de restos de escombros posible para poder trabajar con seguridad con el herido. El problema es que estaba atrapado por una gran losa de hormigón y había que liberarle. Para lograrlo, utilizaron una "moto radial" y herramientas especiales para desmontar estructuras. Trabajaron hasta que "pudieron ver las piernas" del herido, apuntan, y a partir de entonces iniciaron las tareas de rescate. Elevaron la estructura de hormigón, ya troceada, con cojines neumáticos y fueron cortando las varillas de hierro de las viguetas que formaban su estructura. En cuanto pudieron liberarle, le depositaron en una camilla especial de emergencias para que el 061 le trasladara de urgencia hasta el centro sanitario.

El suceso ocurrió a las doce del mediodía y los bomberos dieron por concluida su labor a las 13.42 horas. El hombre estuvo, por lo tanto, alrededor de hora y media con parte de su cuerpo bajo los escombros. "Tardamos una hora y doce minutos en extraerle", detallan los bomberos. Y con vida. Un auténtico milagro.