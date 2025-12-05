Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern aprueba la "herramienta jurídica" que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

Luz verde al decreto que incluye la fórmula legal necesaria para dicho envío

Vista aérea de la planta de triaje y parte de las instalaciones del vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària.

Vista aérea de la planta de triaje y parte de las instalaciones del vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària. / C. E.

Redacción Ibiza

Ibiza

Ya es oficial. Tras un acuerdo entre PP y Vox, el Govern balear ha dado luz verde este viernes al decreto de proyectos estratégicos que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, según ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo balear, el ibicenco Toni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern semanal.

"Este decreto habilita el transporte de residuos. Por tanto, ponemos la herramienta jurídica para que dicha medida sea posible", y ahora serán los consells insulares correspondientes, que tienen las competencias, quienes den los próximos pasos. En este sentido, Costa ha señalado que el Govern "no establece los plazos" de inicio del envío, sino que habilita la fórmula legal. Lo demás lo tendrán que concretar los consells de Ibiza y Mallorca.

El vicepresidente también ha aclarado que "se estipula que todo el rechazo que se genere en la isla de Ibiza será susceptible de ser trasladado" a Mallorca, es decir, no solo el excedente. "Esto se trata de un traslado de rechazo, lo que va a la planta incineradora de Tirme en Mallorca, no de los residuos reciclables", ha recordado.

50 millones para Mallorca

El mencionado decreto, a través de otra disposición, también habilita "un pago de 50 millones de euros al Consell de Mallorca para, en esencia, amortizar parcialmente las inversiones que en su momento se hicieron y dado que ahora recibirán también residuos de otras islas que en su momento no habían participado en esta financiación de las inversiones", ha explicado Costa.

La parte del decreto que lo explica recoge que "de acuerdo con la Ley de subvenciones, se establece una subvención legal a favor del Consell de Mallorca a cargo de los presupuestos generales de la Comunitat de les Illes Balears con el fin de contribuir en la financiación del coste soportado como Administración receptora, directa o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe máximo de 50 millones distribuidos proporcionalmente hasta diez anualidades".

Noticias relacionadas y más

"En la medida en que se amortiza, también se reduce la tasa, lo cual afecta también a los ibicencos", añaden desde la vicepresidencia del Govern.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
  2. Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
  3. Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
  4. Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
  5. La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  6. Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
  7. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  8. Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

El Govern aprueba la "herramienta jurídica" que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

El Hospital de Ibiza se prepara para la epidemia de gripe: 19 camas más para afrontar el invierno

El Hospital de Ibiza se prepara para la epidemia de gripe: 19 camas más para afrontar el invierno

'Cien años de banda': Ibiza celebra el centenario de su Banda Sinfónica con un concierto en el Teatro Pereyra

'Cien años de banda': Ibiza celebra el centenario de su Banda Sinfónica con un concierto en el Teatro Pereyra

Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa

Casi hora y media atrapado bajo los escombros: el arduo trabajo de los bomberos para liberar al obrero herido al desplomarse una casa

El propietario de una vivienda de Sant Antoni "resuelve un misterio" al encontrar una jineta en su piscina

Cuatro años de cárcel para los patrones de una patera que llegó a Formentera: así fue la peligrosa travesía nocturna

Cuatro años de cárcel para los patrones de una patera que llegó a Formentera: así fue la peligrosa travesía nocturna

Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza

María Monfort Matutes: “De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada”

María Monfort Matutes: “De la misma manera que hoy tienes todo, mañana puedes no tener nada”
Tracking Pixel Contents