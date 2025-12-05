El Govern aprueba la "herramienta jurídica" que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

Ya es oficial. Tras un acuerdo entre PP y Vox, el Govern balear ha dado luz verde este viernes al decreto de proyectos estratégicos que permitirá el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca, según ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo balear, el ibicenco Toni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern semanal.

"Este decreto habilita el transporte de residuos. Por tanto, ponemos la herramienta jurídica para que dicha medida sea posible", y ahora serán los consells insulares correspondientes, que tienen las competencias, quienes den los próximos pasos. En este sentido, Costa ha señalado que el Govern "no establece los plazos" de inicio del envío, sino que habilita la fórmula legal. Lo demás lo tendrán que concretar los consells de Ibiza y Mallorca.

El vicepresidente también ha aclarado que "se estipula que todo el rechazo que se genere en la isla de Ibiza será susceptible de ser trasladado" a Mallorca, es decir, no solo el excedente. "Esto se trata de un traslado de rechazo, lo que va a la planta incineradora de Tirme en Mallorca, no de los residuos reciclables", ha recordado.

50 millones para Mallorca

El mencionado decreto, a través de otra disposición, también habilita "un pago de 50 millones de euros al Consell de Mallorca para, en esencia, amortizar parcialmente las inversiones que en su momento se hicieron y dado que ahora recibirán también residuos de otras islas que en su momento no habían participado en esta financiación de las inversiones", ha explicado Costa.

La parte del decreto que lo explica recoge que "de acuerdo con la Ley de subvenciones, se establece una subvención legal a favor del Consell de Mallorca a cargo de los presupuestos generales de la Comunitat de les Illes Balears con el fin de contribuir en la financiación del coste soportado como Administración receptora, directa o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe máximo de 50 millones distribuidos proporcionalmente hasta diez anualidades".

"En la medida en que se amortiza, también se reduce la tasa, lo cual afecta también a los ibicencos", añaden desde la vicepresidencia del Govern.