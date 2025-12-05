Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern adjudica 6 millones para mantener la gratuidad del transporte en Ibiza

El Ejecutivo balear reparte entre las administraciones los 63 millones del Estado para que el transporte sea gratuito n Al Consell de Formentera le corresponde medio millón de euros

Autobuses en Ibiza en una imagen de archivo

Autobuses en Ibiza en una imagen de archivo / Toni Escobar / 76

europa press

Palma

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el acuerdo de distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público de Balears para 2025, una vez se ha publicado este jueves la Ley estatal de movilidad sostenible que prevé esta aportación al archipiélago.

Esta cuantía del Gobierno central complementa la aportación de fondos propios de las diversas administraciones gestoras del transporte público en las Islas para hacer efectiva la gratuidad del transporte público en la comunidad autónoma, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

La nueva Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, modifica el Real Decreto Ley estatal aprobado a principios del mes de enero --que no fijaba una cuantía de la ayuda estatal por este concepto-- y establece la aportación de 63 millones de euros de ayuda para conceder a la Comunidad Autónoma para el establecimiento de un descuento del 100 por 100 para usuarios recurrentes en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre del archipiélago.

Tal y como prevé la Ley estatal, la Administración autonómica recibirá un anticipo equivalente al 65 por ciento de la ayuda, a abonar durante este año 2025 y que representa un total de 40,95 millones de euros, y el resto (22,05 millones), en 2026.

Así, una vez ha entrado en vigor la normativa estatal, el Consell de Govern ha aprobado la distribución del fondo para compensar, proporcionalmente, a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte terrestre colectivo en el ámbito de Baleares.

El acuerdo asigna 30,7 millones de euros a la financiación del servicio de autobús urbano de la EMT de Palma; 22,5 millones a los servicios de autobús interurbano de la red TIB de Mallorca (15,2 millones) y del tren y el metro de Mallorca (7,3 millones).

Asimismo, asigna 9,8 millones a los servicios de autobús que gestionan en cada isla los consells insulares de Ibiza (6 millones), Menorca (3 millones) y Formentera (0,5 millones).

La distribución de la aportación estatal se ha realizado atendiendo a los ingresos tarifarios totales que dichas administraciones y entidades gestoras del transporte en las islas han dejado de obtener a consecuencia del establecimiento del descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje aplicado durante los meses de 2025 y las estimaciones para el resto del año.

La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes

Aprobado un convenio para la atención a las adicciones en Formentera

Declaradas de interés autonómico cinco promociones de vivienda en las Pitiusas

Pilar Costa, del PSOE: "La política de residuos del Consell de Ibiza es un desastre"

Arquitectura tradicional y comodidades modernas en un entorno tranquilo: a la venta una villa única en Ibiza por 5 millones de euros

José Luis Rodríguez, presidente de la asociación Chavorró de Ibiza: «La sociedad, inconscientemente, aísla al pueblo gitano»

Personal de Urgencias acusa a Irantzu Fernández de poner en cuestión su trabajo al criticar que dejaran salir a un paciente que murió

