Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza

Teniente de alcalde en Sant Josep, su municipio, que amaba, concejal en la oposición de este mismo ayuntamiento durante varias legislaturas, implicado en las causas sociales que le tocaban el corazón, gran conversador y extrabajador de Cafés Ibiza. Pere Ribas Planells ha fallecido la tarde de este jueves en Ibiza a los 75 años, según ha comunicado la mañana de este viernes el Ayuntamiento de Sant Josep, que lamenta la muerte de quien define como "una figura destacada de la vida política y social de nuestro pueblo".

El Consistorio y el actual alcalde, Vicent Roig, dan el pésame a la familia de Ribas, pero también a sus amigos "y a todas las personas que han compartido trayectoria, trabajo y compromiso con él". "Pere Ribas dedicó muchos años al servicio público, siempre con una actitud cercana, dialogante y con un gran cariño por el municipio y por sus vecinos", señalan las condolencias oficiales, que continúan: "Su labor en áreas como Vías Públicas y Obras dejó una huella visible y reconocida, fruto de una manera de entender la política basada en la responsabilidad, el trabajo y la voluntad de mejorar el día a día de la gente. Sant Josep pierde a un servidor público que formó parte de nuestra historia reciente".

Cercano a los ideales de Izquierda Unida, acabó afiliándose al partido tras un tiempo muy implicado y presentándose en sus listas como independiente. Fue uno de los defensores del Pacte de Progrés de 1999, convirtiéndose en número dos de la coalición en Sant Josep, liderada en el municipio por Josep Marí Ribas 'Agustinet'.

En 2011, cuando Eivissa pel Canvi decidió escindirse del PSOE, con quien había ido en coalición, el entonces edil de Sant Josep, que llevaba años trabajando codo con codo con el PSOE, confesaba que no le hacía "ninguna ilusión ir en una candidatura en contra" de la gente con la llevaba "doce años trabajando". Era 2011 y, finalmente, como había anunciado previamente, acabó dejando su partido para ir como independiente en la lista de 'Agustinet'.

Recorrer la isla vendiendo café

Y es que, durante años, Ribas, junto al entonces líder de la oposición en Sant Josep, había denunciado públicamente los desmanes urbanísticos durante los diferentes mandatos del popular Serra Escandell así como el crecimiento de algunas zonas del municipio: Cala de Bou, Platja d'en Bossa, Cala Tarida y Cala Vedella, según denunciaba en una rueda de prensa. A pesar de sus cargos políticos, Ribas nunca dejó su trabajo como comercial de Cafés Ibiza, ya que no tenía dedicación exclusiva. De hecho, por esta labor, con la que recorría establecimientos de la isla, era muy conocido. Y querido. Siempre llevaba la sonrisa pintada en la cara.

Sus últimas etapas en la vida política las desarrolló como concejal de Guanyem en el Ayuntamiento de Sant Josep y también fue candidato a la alcaldía por Unidas Podemos en 2019. Ribas, de hecho, informó de su candidatura en Facebook: «Unidas Podemos (...) me ha confirmado como candidato a la alcaldía de Sant Josep». «Os animo a todos -añadió- a participar activamente en la consecución de los objetivos que perseguimos: un municipio mucho mejor para todos los que vivimos en él y atractivo para los que nos visitan».

Alejado de la primera línea política desde hace un tiempo, seguía activo en su parte de social. De hecho aún era vicepresidente de la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Eivissa y Formentera (Afaef), asociación en la que ocupó diversos cargos.

También fue delegado en Ibiza y Formentera de la Federación Balear de Básquet y el primer presidente del CRIC ses Salines de básquet.

Curioso por naturaleza, Pere, junto a su hermano Bernat, elaboró durante años un estudio sobre las raíces de su familia que presentaron en público en Ibiza en 2013 y que en 2015 se convirtió en un libro.

Algunos de quienes le acompañaron en su vida política han mostrado sus condolencias. Es el caso de sus compañeros de Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera, que han compartido una imagen en la que se ve a Ribas muy sonriente compartiendo unas cañas con ellos.

También Pilar Costa, diputada del PSOE en el Parlament balear ha compartido su dolor: "El meu condol a familiars i companys polítics. Ens deixa una gran persona, conciliadora, dialogant, coherent i defensor dels valors progressistes".