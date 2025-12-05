El Hospital de Ibiza se prepara para la epidemia de gripe: 19 camas más para afrontar el invierno

ElpPlan de contingencia para este invierno en la sanidad prevé una ampliación significativa de recursos en Ibiza y Formentera, ya que el Hospital Can Misses podrá activar 19 camas adicionales en caso de necesidad. Este refuerzo forma parte del "despliegue global" de 215 camas hospitalarias que la consellera de Salud podría poner en marcha si fueran necesarias durante los meses de invierno para afrontar el incremento de ingresos por virus respiratorios en toda la Comunidad Autónoma.

El Ib-Salut ha diseñado este dispositivo, puesto en marcha este mes de diciembre, para "hacer frente al aumento de la actividad asistencial" en los servicios de Urgencias de los hospitales y en Atención Primaria. El plan de contingencia (o plan de invierno) establece una "coordinación estrecha entre centros sanitarios, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial".

Distribución de camas y contratación de personal

La activación de estas camas conllevará la contratación de profesionales de distintas categorías, como médicos, enfermeras, celadores y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Las camas previstas por hospital, detalla la conselleria, son las siguientes:

Hospital Universitario Son Espases : 70 camas

: 70 camas Hospital Universitario Son Llàtzer : 57 camas

: 57 camas Hospital de Manacor : 9 camas

: 9 camas Hospital Mateu Orfila : 20 camas

: 20 camas Hospital Can Misses : 19 camas

: 19 camas Hospital Sant Joan de Déu: 40 camas

Refuerzo de la Atención Primaria y coordinación con el 061

Los planes de contingencia incluyen medidas como agilizar la disponibilidad de camas de pacientes con alta médica, reforzar los servicios de diagnóstico (microbiología, radiología, etc.), aumentar la contratación en días festivos, potenciar la hospitalización a domicilio o derivar pacientes a centros concertados, entre otras. También se prevén derivaciones puntuales entre hospitales de las islas, coordinadas por el servicio de emergencias del SAMU 061, para descongestionar los servicios de urgencias.

En Mallorca se reforzará la atención domiciliaria durante el fin de semana con un equipo SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) que operará desde las 15 horas de los viernes hasta las 8 horas de los lunes, cosa que, por el momento, no se ha hecho en Ibiza.

Prevención: vacunación y mascarilla

Salut recuerda la importancia de la vacunación para "prevenir complicaciones por infecciones respiratorias", así como el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas con el fin de evitar contagios. Se recomienda también un lavado de manos frecuente y limitar el contacto con personas vulnerables.

En casos de síntomas leves, se aconseja acudir a las urgencias de Atención Primaria, que cuentan con capacidad suficiente para resolver la mayoría de infecciones respiratorias. El médico de cabecera solo derivará al paciente al hospital si existen indicios de complicaciones.