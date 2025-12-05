Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declaradas de interés autonómico cinco promociones de vivienda en las Pitiusas

La declaración sirve para acelerar la tramitación de las promociones públicas e incluye 17 en Mallorca, nueve en Menorca, cuatro en Ibiza y una en Formentera

Presentación de la promoción en Sant Antoni, esta semana. | J. A. RIERA

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado declarar como inversiones de interés autonómico las 31 primeras promociones para construir 701 viviendas pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que anunció el lunes la presidenta, Marga Prohens.

El portavoz autonómico, Antoni Costa, ha recordado en la rueda de prensa del Consell de Govern que esta declaración de interés es para el primer paquete de proyectos que se tramitan por «el nuevo procedimiento exprés para acelerar la tramitaciones de promociones públicas», dentro del plan de choque de vivienda asequible para residentes que anunció Prohens.

Costa ha subrayado que las promociones están en distintos puntos de las islas y que la previsión es empezar las obras en 2026, después de una tramitación abreviada que acorta los plazos, con una reducción de uno o dos años en la mayoría de municipios y hasta tres en algunos casos.

En este acuerdo relativo a 31 promociones, se han incluido 17 promociones ubicadas en 14 municipios de Mallorca, con 356 viviendas públicas previstas; 9 promociones en 5 municipios de Menorca, con 183 viviendas; 3 en Ibiza capital y una en Sant Antoni, con 102 viviendas públicas; y una promoción en Formentera, en un solar en Es Pujols, con una previsión inicial de 60 viviendas públicas.

Las 17 promociones de Mallorca están en Palma (una promoción de 110 viviendas); Marratxí (una de 60); Sóller (3 promociones que suman 42 viviendas); Santa Maria del Camí (2 que suman 27); Calvià (24 en una promoción en Peguera); Llucmajor (una de 23); Manacor (15); Sant Llorenç des Cardassar (15 en una promoción en Cala Millor), y también una promoción en los municipios de Sencelles (10 viviendas), Bunyola (9), Sa Pobla (8), Maria de la Salut (6), Sineu (4) y Sant Joan (3).

Menorca, Ibiza y Formentera

En Menorca, esta primera remesa de declaraciones de interés autonómico incluye promociones en Ciutadella (71 viviendas, en 3 promociones de 60, 8 y 3 viviendas); Ferreries (49 viviendas, en 3 promociones de 21, 20 y 8); Es Mercadal (35 viviendas en una primera fase), Maó (14) y Alaior (14).

En Ibiza hay tres promociones de 51, 25 y 8 viviendas; y una en Sant Antoni (18 viviendas).

