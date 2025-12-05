La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes
"A Colombia vuelvo a pasear", dice Santiago
Santiago llegó a Ibiza hace apenas un año desde Caicedonia, un municipio del Valle del Cauca (Colombia), y en doce meses su vida ha dado un giro completo. Lo cuenta en una entrevista publicada en Instagram en la que repasa su experiencia en la isla, entre cambios de trabajo, apoyo familiar y nuevos planes de futuro.
Su destino en España lo marcó su hermana, residente en Ibiza, que le ofreció su casa y le animó a instalarse en la isla. "Mi historia ha sido diferente solo por eso. Yo acá he llegado y la verdad es que lo he tenido todo", reconoce agradecido. También su madre y su padre viven ya en España; solo un hermano mayor permanece en el pueblo de origen.
En este tiempo, Santiago ha tenido tres empleos. Empezó en un restaurante, donde el sueldo finalmente fue menor de lo prometido y la experiencia resultó desmotivadora. Después llegó a una empresa de electricidad como ayudante de electricista, sector en el que ha conseguido mejorar sus condiciones. Su salario más alto en Ibiza, explica, ha rondado los 2.000 euros mensuales. De esa cantidad, entrega 450 euros a su hermana por alojamiento y gastos, y el resto se reparte entre el día a día y algo de ahorro.
Cuando le preguntan si echa de menos Colombia, su respuesta matiza la nostalgia: "Sí extraño Colombia, pero extraño más la gente. Los parches (grupos de amigos) que se hacían y todo". Aun así, admite que la sensación de seguridad que tiene en Ibiza ha cambiado su forma de ver las cosas y hace que no se plantee regresar a vivir a su país: "Colombia, a pasear", resume.
Su sueño a largo plazo, sin embargo, sigue vinculado a sus raíces: algún día le gustaría retirarse en una finca con gallinas, "como en la película", dice entre risas. De momento, su presente está en Ibiza, donde sigue trabajando y construyendo, paso a paso, una nueva vida lejos de casa.
