Cuatro años de cárcel para los patrones de una patera que llegó a Formentera: así fue la peligrosa travesía nocturna

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cuatro años de prisión a dos jóvenes de origen argelino que pilotaban una patera que llegó a Formentera el pasado 26 de mayo con 16 migrantes a bordo, entre ellos cuatro menores, tras una travesía nocturna desde Argelia en condiciones extremadamente peligrosas. La sentencia los declara autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad agravada.

Según el fallo, ambos acusados, de 24 y 23 años, actuaron como patrones de la embarcación, turnándose en la conducción con la ayuda de un GPS y una brújula de móvil, pese a carecer de cualquier titulación náutica. La patera, de seis metros de eslora y 1,6 de manga, estaba sobrecargada, sin chalecos salvavidas ni sistemas de navegación o seguridad, y presentada un grave riesgo de zozobra, según los agentes del Servicio Marítimo y la Guardia Civil que declararon en el juicio.

La Sala considera “plenamente acreditado” que los dos acusados gobernaron la embarcación durante la travesía, gracias a vídeos aportados por los propios migrantes, fotogramas incorporados al atestado y testimonios de dos testigos protegidos que viajaban a bordo.

En uno de los vídeos puede verse a ambos jóvenes pilotando la patera tanto de noche como de día, e incluso alejándose de la costa tras el desembarco del resto del grupo, lo que el tribunal interpreta como una clara demostración de que tenían el “dominio del hecho”.

La sentencia detalla que cada pasajero había pagado por el viaje en torno a 140 millones de dinares argelinos, unos 925 euros, y que la embarcación debía haber continuado hacia Alicante, aunque finalmente terminó en Formentera, posiblemente tras sufrir un golpe en las rocas.

Riesgo extremo para la vida de los migrantes

La Audiencia aplica el subtipo agravado del delito por poner en peligro la vida o integridad de las personas transportadas. Subraya que el hacinamiento, la ausencia de medios de salvamento, la navegación nocturna, el exceso de peso y el uso de un único motor fuera borda de 115 CV constituían un “riesgo evidente” para la supervivencia de los ocupantes.

Los magistrados rechazan los argumentos de las defensas, que alegaban que todos los viajeros se habían turnado en la conducción y que los testigos protegidos podrían haber mentido para obtener beneficios. La Sala señala que los vídeos y el hallazgo de objetos personales coincidentes con las imágenes, como gafas, guantes o una braga azul, descartan cualquier duda.

Por todo ello, la Audiencia impone a ambos acusados la pena mínima prevista para este delito agravado, cuatro años de prisión, a pesar de que la Fiscalía reclamaba sendas condenas de siete años, al tiempo que les impone el pago de las costas. Además, sentencia que no procede la sustitución de la pena por expulsión del territorio nacional.