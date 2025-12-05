Arquitectura tradicional y comodidades modernas en un entorno tranquilo: a la venta una villa única en Ibiza por 5 millones de euros

La inmobiliaria Best ha sacado al mercado una finca rústica situada en el norte de Ibiza, en una parcela de 23.584 metros cuadrados entre Cala San Vicente y Sant Joan, que "combina la arquitectura tradicional con todas las comodidades modernas en un entorno de absoluta tranquilidad", tal como describe el anuncio.

La villa, 'Can Magician', cuenta con seis dormitorios y cinco baños distribuidos en una vivienda principal, un anexo y una casa de huéspedes y se vende por 5,2 millones de euros.

Salón con chimenea en la vivienda principal / Best

El corazón de la propiedad es la casa principal, de dos alturas. En la planta baja se abre un acogedor hall de entrada que da paso a una cocina y un comedor "pensados para disfrutar en familia". El espacio cuenta, además, con una chimenea y la calefacción por suelo radiante. En este nivel se encuentra también un dormitorio principal, un segundo baño y un despacho "que puede convertirse fácilmente en otra habitación", apuntan desde la inmobiliaria. En el exterior, hay una zona chill out y una gran mesa de comedor al aire libre.

En la segunda planta, la vivienda ofrece otro dormitorio principal, un estudio de cerámica con posibilidad de transformarse en dormitorio adicional, un salón extra y un baño. Desde aquí se accede a una azotea-terraza tipo chill out, "concebida como un mirador perfecto para relajarse y contemplar el paisaje". En total, la casa principal dispone de tres dormitorios y dos baños, "con una decoración cuidada que respeta y realza el carácter mágico de la finca".

Casa de invitados

A pocos pasos hay un anexo independiente, con su propio dormitorio y baño, pensado para invitados o familiares. La propiedad se completa con una casa de invitados, totalmente equipada, que cuenta con cocina, comedor, un dormitorio y terrazas exteriores. Dispone además de otra habitación y un baño con entrada independiente, lo que garantiza una "mayor autonomía para quienes se alojen en este espacio", destaca el anuncio. En conjunto, la casa de invitados suma dos dormitorios y dos baños.

En el exterior la villa dispone de piscina, rodeada de terrazas y áreas chill out. Asimismo, cuenta con jardines de vegetación autóctona —sabinas, pinos, olivos, almendros— y numerosos árboles frutales, "que refuerzan la sensación de finca mediterránea auténtica".