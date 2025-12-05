Aprobado un convenio para la atención a las adicciones en Formentera
EFE
El Consell de Govern ha aprobado este viernes el convenio entre la Conselleria balear de Salud y el Consell Insular de Formentera para la atención a las adicciones en la pitiusa menor.
A través de este acuerdo, la Conselleria de Salud destinará 4.608 euros para financiar las acciones y programas preventivos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, ha informado este viernes el Ejecutivo balear en un comunicado.
Entre las acciones que forman parte del convenio, se destacan los programas preventivos en el ámbito educativo y las actuaciones de prevención en el ámbito comunitario.
También se incluye la recogida de datos para las memorias sobre actuaciones en adicciones, así como la formación y la actualización a los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones en la islas.
