Alumnos del IES Sa Colomina visitan la Fira d’Art d’Eivissa

Alumnos de distintos cursos y grupos del instituto Sa Colomina visitaron este miércoles y jueves la Fira d’Art d’Eivissa, una muestra colectiva que reúne obras de 17 artistas (15 pintores y dos escultores) y que se expone en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza. En la imagen, alumnos de segundo de Plástica de Sa Colomina.