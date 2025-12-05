Alumnos del IES Sa Colomina visitan la Fira d’Art d’Eivissa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del IES Sa Colomina visitan la Fira d’Art d’Ibiza | DI

Redacción Ibiza

Alumnos de distintos cursos y grupos del instituto Sa Colomina visitaron este miércoles y jueves la Fira d’Art d’Eivissa, una muestra colectiva que reúne obras de 17 artistas (15 pintores y dos escultores) y que se expone en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza. En la imagen, alumnos de segundo de Plástica de Sa Colomina.

