El PP de Santa Eulària rechaza la propuesta del PSOE de aplicar un IBI del 100% a dueños de cuatro o más viviendas vacías

El Ayuntamiento Santa Eulària ha rechazado las alegaciones presentadas por el PSOE a la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en rústico. Los socialistas querían que se aplicase un IBI del 100% para propietarios de cuatro o más viviendas no habitadas y del 50% en el caso de las viviendas turísticas. Además, proponían una bonificación del 80% para los inmuebles de alquiler por debajo del índice de precios máximos estatal, amparado por la ley estatal de vivienda, cuya aplicación es de carácter opcional. Las tres alegaciones han caído y la rebaja del IBI ha salido adelante con los votos de PP y Vox y la abstención de PSOE y Unidas Podemos.

El pleno ha aprobado definitivamente "reducir el tipo impositivo de dicho impuesto en rústico del 0,47 al 0,45%". "Esta medida, que beneficiará a más de 5.300 referencias catastrales, es la segunda rebaja del actual equipo de gobierno, ya que en 2022 el tipo se situaba en el 0,49%. En urbano ya estamos en el mínimo legal, que era 0,40", ha señalado el teniente de alcalde Miguel Tur.

Tur destaca que los ayuntamientos se basan en la ley reguladora de haciendas locales, una normativa estatal. Sostiene que ninguna de las alegaciones socialistas se ajustan a dicha legislación.

"Sobre la bonificación que se propone, según las consultas jurídicas que hemos realizado, por norma jurídica un alquiler de vivienda con renta limitada se refiere a alquileres que no son de libre mercado, sino que están limitados o regulados por ley, algo que actualmente no es la situación de nuestro municipio, ni nuestra comunidad", ha dicho el teniente de alcalde y también concejal de Hacienda y Economía, concluyendo, por tanto, que "no se puede aplicar".

También afirma que, con la ley en la mano, un inmueble desocupado con carácter permanente debe llevar así más de tres años, de forma continuada y sin causa justificada. "Y todo aquel que pueda acogerse a lo que la ley marca como causa justificada, podrá librarse". Se trata, en palabras de la mencionada ley, del "traslado temporal por razones laborales o de formación, el cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social, inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancias que imposibiliten su ocupación efectiva, que la vivienda esté siendo objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida el uso y disposición de la misma", entre otras casuísticas.

"Es cierto que esta ley incluye algo parecido a lo que proponen ustedes, pero la cuestión es cómo poder controlar, después de tres años, que una vivienda está desocupada. Aplicarlo sería muy complicado, para este y cualquier ayuntamiento. Habría muchos recursos de propietarios", ha agregado Tur, añadiendo que no hay forma de identificar si cada casa ha estado habitada o no en ese periodo.

Sobre grabar con el 50% del IBI a los inmuebles vacacionales, también sostiene que no tiene cabida dentro de la ley.

"Falta voluntad política"

Marina Morales, concejala del PSOE, ha destacado que sus alegaciones buscaban mitigar la crisis habitacional y ha criticado la justificación de Tur. "En la comisión de Hacienda nos sorprendieron las justificaciones jurídicas, porque venían a decir todo lo contrario de lo que realmente es. Por ejemplo dicen no hay normativa estatal que respalde estas medidas, y sí la hay, y ya hay municipios que lo aplican". "Nuestras alegaciones se pueden llevar a cabo. La ley de haciendas locales es incluso más restrictiva. Esto no es una cuestión jurídica, sino de falta de voluntad política", ha añadido Morales. En todo caso, el PSOE se ha abstenido al considerar positiva la rebaja llevada a pleno.

Álvaro de la Fuente, edil de Unidas Podemos, ha calificado la exposición de Tur de "excusa": "Falta intención y tomar en serio medidas de vivienda para solucionar; y no para penalizar, sino para beneficiar a los propietarios que alquilen de manera segura y asequible a nuestros vecinos. Comiencen a trabajar para sus vecinos, y empiecen a hacer política con la ley estatal de vivienda en la mano". Ha justificado su abstención en que se votaba la rebaja del IBI en rústico, "donde a menudo no tienen acceso a servicios". "Si no, mi voto sería un no como una catedral".

La concejal de Vox, Paula Salsoso, ha dicho también que la ley no permite lo que pide el PSOE: "Esto no es un laboratorio de pruebas. Podemos estar ante ideas políticamente llamativas, pero jurídicamente imposibles".